3月熱浪 太浩湖多家雪場提早關閉 今年雪票虧大了

今年二月中就可以看出太浩湖的雪況特別不好，以往舖滿雪的雪場，四處裸露柏油路和泥土。（記者江碩涵／攝影）

今年灣區氣溫飆高，才3月就出現高達90度的熱浪，導致多個雪場的雪都融光了。太浩湖知名的Sierra-at-Tahoe和Homewood Mountain Resort兩大雪場18日上午公告今年只開放到3月22日，讓許多滑雪迷大嘆，今年雪季特別短、雪況特別差，買季票真是「虧大了」。

Sierra-at-Tahoe雪場營運總監希克曼（Bryan Hickman）在社群媒體 上表示，雪場目前正經歷接近歷史最高溫，正如大家所看到的，積雪正在迅速融化，雪場也正努力透過移動積雪來保持雪道暢通，但大自然的力量仍是最終的贏家。

去年冬季至今年春季的雪況特別不佳，除了二月下旬一場暴風雪外，幾乎都沒有令人期待的大雪出現。太浩湖許多雪場也延遲了開放時間，直到12月底一場大雪才最終帶來降雪，才開放雪場，但雪況一直沒有很好。

今年2月底只出現了一小段粉雪日的時間，幾個小朋友當時正在Sierra-at-Tahoe雪場準備要享受滑雪的樂趣。（馬兆先提供）

喜歡滑雪的灣區工程師梁宇基說，二月下旬那場暴風雪雖然帶來了大雪，卻也造成多起雪場意外，甚至還有人過世，且自從暴風雪後，氣溫逐漸升高。梁宇基說，隔兩周到山上滑雪，就可見到雪場已裸露出石頭和泥土，他認識一些很會滑雪的朋友，甚至因為雪況太差而在黑線上不小心打滑，摔得七零八落，直言今年真的是太不適合滑雪了。

南灣工程師馬兆先說，二月底出現了粉雪日，他曾帶著喜歡滑雪的小孩衝到Sierra-at-Tahoe，準備要享受滑雪的樂趣，沒想到因為今年雪況太差，難得出現粉雪日，導致整條南太浩湖的路都塞爆了，一早出發直到下午才進雪場，光是塞車就塞了四個小時，如今雪場又提早關門，今年的季票真的是很划不來。

以Sierra-at-Tahoe一般成人雪票549美元來看，若去年底到今年3月，沒有滑雪滑到四天以上，就虧本了。也有網友在Sierra-at-Tahoe的Instagram貼文下評論：「太可惜了，今年真是史上最短的雪季！」

除了太浩湖外，位於東灣的Dodge Ridge Resort也是許多亞裔家庭熱愛滑雪的雪場。Dodge Ridge Resort上周就宣布3月15日關閉雪場，「除非再次降下大雪，不然就年底見了」。

去年冬季至今年春季的雪況特別不佳，除了二月下旬一場暴風雪外，幾乎都沒有令人期待的大雪出現，圖為Sierra-at-Tahoe雪場。（讀者馬兆先提供）