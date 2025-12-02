張建清博士榮退　市議會讚其守護社區三十年貢獻

張建清博士(前排右三)榮退，市議會表彰決議，12月2日為「張建清博士日」。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市議會2日表彰為城市醫療衛生服務三十年的東華醫院（Chinese Hospital）院長張建清博士（Dr. Jian Zhang），肯定她在疫情 期間領導社區防疫、推動多語醫療服務、維持灣區最後一家獨立醫院營運所做出的重大貢獻。多位市議員、前市長勃朗（Willie Brown）、市府官員、衛生局長及社區領袖到場致意，場面溫馨。

張建清自1991年以 舊金山加大(UCSF)國際學生身分在東華醫院實習起，即投入為華裔及弱勢族群提供文化與語言友善的醫療服務。她在致詞中回憶，早年目睹許多沒有保險、語言不通的婦女無法及時取得乳癌篩檢，是推動她投入社區公共衛生工作的關鍵契機。「當你看到需求，就要往前一步；當你看到恐懼，就要帶來希望。」

多位市議員發言表彰張建清，認可她在新冠疫情期間的領導是她職涯最具代表性的貢獻之一。

市議員陳詩敏與陳小焱表示，東華醫院在疫情期間推出多語、以社區為中心的防疫模式，讓華埠 成為全國感染率最低、疫苗覆蓋率最高的社區之一，成效曾被國家媒體報導。稱張建清不只拯救生命，也重建了社區對醫療體系的信任。

前市長勃朗到場致詞，稱張建清是舊金山醫療體系的基石，她讓東華醫院在大型醫院體系日益壟斷的年代，仍保有獨立運作的能力。

勃朗表示，數十年來，東華醫院面臨醫療財務壓力、健保合約等挑戰，但在張建清帶領下，醫院不但度過危機，還連續三年被「新聞周刊」評選為加州最佳醫院之一。「她的貢獻不只改變了華埠，也讓全市醫療體系受益。」

張建清於2017年接任院長，她帶領醫院重組財務、強化品質管理、引入電子病歷與現代化設備。

張建清在致詞時表示，這份表彰屬於所有在醫院工作過的醫護、志工、董事及合作夥伴。她說：「我只是延續了前輩的工作，而真正讓這家醫院站到今天的，是這個社區不放棄的力量。」

她也特別將此榮耀獻給所有移民女性與年輕女性領導者，希望大家看到，女性也可以站在這裡，她們的工作有價值，她們的聲音值得被聽見。

儘管宣布退休，張建清強調，她不會離開社區，未來將以不同身分持續協助市府與社區，支持年輕一代醫療與公共領袖的成長。