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美國台灣形象展 帶32家台商到美採購平衡貿易

記者江碩涵／聖荷西即時報導
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為了平衡台美貿易，台灣外貿協會將帶領32家台灣大型進口商，甚至包括醫院，到美國採購，並於今年8月14日至16日在德州達拉斯舉辦「美國台灣形象展」。（翻攝自台貿官網）
為了平衡台美貿易，台灣外貿協會將帶領32家台灣大型進口商，甚至包括醫院，到美國採購，並於今年8月14日至16日在德州達拉斯舉辦「美國台灣形象展」。（翻攝自台貿官網）

台灣外貿協會今年8月14日至16日將在德州達拉斯舉辦「美國台灣形象展」，目標是提升台灣曝光度，增進台灣與國際間更多交流。值得注意的是，美國今年大打關稅貿易戰，許多企業膽戰心驚，為了平衡台美貿易，外貿協會今年特地帶領32家台灣大型進口商到美國採購，並進行洽談會，此活動將在台商間備受矚目。

外貿協會表示，「台灣形象展」是一個以台灣為品牌，集合商品、文化、美食及觀光的旗艦型活動，每年在美國、日本、歐洲輪流舉行，也就是說，每三年才會在美國舉辦，目的是提升台灣的國際曝光度，並增加更多國際交流的機會。

今年的美國台灣形象展將分為四大主題，包括先進製造、AI應用、大健康、活力台灣。值得注意的是，今年適逢美國大打關稅貿易戰，為了平衡台美貿易，除以上展示，外貿協會今年特地帶領32家台灣大型進口商到美國採購，並在8月14日展覽第一天的下午1時30分至4時30分舉行「Buy America一對一採購洽談會」。

外貿協會表示，為了吸引美國供應商前往達拉斯與台灣進口商洽談，外貿協會提供美國企業、公司一家公司一人住宿一晚的補助，吸引大家前往洽談更多商機。

由於美國有不少台灣早期移民及第二代創業多年，已然成為美國企業，或已位居美國企業重要職位，可協助美商爭取業務。因此只要是採購自美國的產品，都符合此展洽邀的對象，經買主確認為合適的洽談對象，即可獲得以上的補助，前往達拉斯。

舊金山台灣貿易中心主任劉美智表示，近期有許多外國資金湧入德州，德州的經商環境甚或生活環境也與以往大有不同，矽谷一直以來都是科技業、新創公司的發源地，歡迎矽谷灣區的台商可藉此機會到德州參加洽談會，尋找新商機。

「Buy America一對一採購洽談會」採購類別有以下幾項，包括食品與農業(Food & Agriculture)、藥品與醫療產品(Pharmaceuticals & Medical Products)、工業零組件與材料(Industrial Components & Materials)、科技與機械設備(Technology & Machinery)、能源(Energy)、化學品與特用材料(Chemicals & Specialty Materials)、安全產業及安全設備(Security)。

產品細項可上網查詢，網址：https://taiwanexpo-sourcingusa.my.canva.site/。報名連結：https://reurl.cc/yR363D，申請至6月30日截止。

德州 矽谷 貿易戰

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