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金山市長布里德頒發城市之匙給勇士教頭柯爾

記者劉先進╱舊金山即時報導
即將卸任的金山市長布里德（右），3日中午頒發城市之匙給金州勇士冠軍教頭柯爾 (左)，表彰他的職業貢獻和為社會正義發聲。（記者劉先進╱攝影）
即將卸任的金山市長布里德（右），3日中午頒發城市之匙給金州勇士冠軍教頭柯爾 (左)，表彰他的職業貢獻和為社會正義發聲。（記者劉先進╱攝影）

即將卸任的金山市長布里德，3日中午頒發城市之匙給金州勇士冠軍教頭柯爾 (Steve Kerr)，表彰他的職業貢獻和為社會正義發聲。布里德說，最喜歡勇士的比賽時刻有多個，比如勇士在中國打季前賽，球迷熱情，氣氛熱烈。也喜歡柯爾執教時少見的發火，「他很少發怒，那一次裁判的吹罰糟糕。」

柯爾生涯獲得9枚總冠軍戒指，身披公牛戰袍時，斬獲五枚。擔任勇士教頭，拿到四枚戒指，締造王朝，幫勇士拿下73勝，量身打造的傳切小球戰術，奠定柯瑞（Stephen Curry）歷史巨星的地位，也讓勇士成為全球最受歡迎的球隊之一。

新年第三天，布里德穿著一套紅色工作服，給柯爾頒獎。還打趣說，沒有穿勇士的主隊顏色藍色球衣，代之以芝加哥公牛的主色紅衣。「我從小就喜歡看丹打球，也喜歡看公牛隊打球，他們一直贏。我們都知道你與公牛隊的淵源。」

布里德說，柯爾為灣區帶來了前所未有的激情和活力。她細數柯爾作為體育風雲人物的成績，比如率勇士奪冠，執掌美國男籃巴黎奧運封王。「作為市長，沒有什麼比2022年在市場街舉行勇士奪冠遊行更讓她感到自豪和興奮。場面震撼火爆，驚喜多多。」

布里德說，2019年，在一家亞美尼亞學校，政府表彰柯爾的祖父母在亞美尼亞種族滅絕 (Armenian genocide)期間所做的工作，他們冒著生命危險拯救數以千計的人，促使柯爾父母投身於宣導和工作，「我們很遺憾地得知你父親因槍枝暴力而喪生。而你不僅站出來講述自己的故事，還強調當我們需要為正義而戰、需要為那些已知存在問題的現象而戰時，擁有發聲平台的重要性。」

2022年，德州烏瓦德鎮(Uvalde)羅布小學(Robb Elementary School)發生大規模槍擊，致死21人。布里德說，柯爾對此譴責。通常名人並不一定會利用平台譴責槍枝暴力，而柯爾卻參與其中，「我成長在一個被槍枝暴力徹底摧毀的社區，參與政治是因為槍枝暴力問題和生活在其中的恐懼。金山兇殺率是自1960年代以來最低的之一，槍枝暴力事件大幅減少，這需要社區中許多人的努力，也需要你參與其中。」

柯爾說，籃球的美妙之處在於它是一項團隊運動。而社區參與團隊運動的美妙之處在於，大家齊心協力。每個人都希望球隊取得好成績。每個人的朋友都希望城市取得好成績。每個職業運動隊都在尋求與所在城市的合作，這種合作成為一種氛圍。過去十年，勇士一直保持此種合作。

柯爾還特別分享一個故事。在勇士2022年奪冠遊行前兩年的2020年賽季，美國爆發疫情，勇士戰績糟糕，30支球隊中排名倒數第一。那個賽季，NBA實施空場運作，大通中心沒有球迷。布里德忙於拯救生命，忙得不可開交，卻一直在給他發短信鼓勵，參加勇士和勇士基金會的活動。最終金山的疫情死亡率是全美最低。

柯爾稱讚說，一直以來，無論順境還是逆境，布里德都陪伴著勇士，這恰恰反映她為這座城市所做的一切。「雖然您的任期並不輕鬆，但帶領我們度過艱難的時期，同舟共濟。這座城市正在崛起，因為我們有能力從疫情中恢復過來，這要歸功於您的領導力。我會永遠珍惜這把城市之匙，永遠珍惜我們的友誼。」

柯爾分享說，勇士在疫情中戰績墊底，布里德一直短訊鼓勵他。（記者劉先進╱攝影）
柯爾分享說，勇士在疫情中戰績墊底，布里德一直短訊鼓勵他。（記者劉先進╱攝影）
即將卸任的金山市長布里德，頒發城市之匙給金州勇士冠軍教頭柯爾，表彰他的職業貢獻和...
即將卸任的金山市長布里德，頒發城市之匙給金州勇士冠軍教頭柯爾，表彰他的職業貢獻和為社會正義發聲。（記者劉先進╱攝影）

疫情 巴黎奧運 柯瑞

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