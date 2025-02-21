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舊金山聯合43個地方政府 反對川普削減聯邦科研資金

記者李怡／舊金山即時報導
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市府律師邱信福（中）聯合 43 地方政府，反對川普削減聯邦科研資金。（記者李怡/攝影）
市府律師邱信福（中）聯合 43 地方政府，反對川普削減聯邦科研資金。（記者李怡/攝影）

舊金山市府律師邱信福（David Chiu）21 日向媒體表示，舊金山與來自全美43 個市府及縣政府聯合提交法庭之友（amicus brief）聲明，反對川普政府削減聯邦科研資金，並要求法院阻止該政策生效。

美國國家衛生研究院（NIH）2月7日宣布，即刻削減全國科研機構的聯邦資助。這項決策引發強烈反彈，多所研究型大學、醫學院、醫院，以及22位州檢察長已在聯邦法院對該政策提起訴訟。

根據新政策，NIH對研究機構的間接成本補償上限將從30%至70%降至15%，這將使大學和醫療機構難以維持科研運營，進而影響當地經濟和就業市場。

邱信福表示，削減NIH資助不僅影響科學研究，還會損害地方經濟和就業機會，科研機構推動醫學突破、創造就業，並促進地方經濟，「這不是黨派問題，我們所有人都受益於這些科學發現，削減這筆資金既違法，也將讓美國的科研與創新倒退。」

舊金山是美國重要的科研與醫療創新中心，其中舊金山加大（UCSF）2023年獲得7.89億美元的NIH資助，連續17年成為NIH資助最多的公立機構。這些資金支持UCSF在醫學、公共衛生、生物科技等領域的研究，推動舊金山和灣區的經濟發展。

目前UCSF擁有逾3萬5,000名員工，並為舊金山及九縣灣區帶來89億美元的經濟影響力。許多基於 UCSF 研發技術的企業已促成灣區成為全球頂尖生物科技產業基地，推動前沿醫療療法的發展。

州檢察長、醫學院協會、醫院及大學組成的聯盟2月10日在麻州聯邦地方法院提起三項訴訟，並成功申請臨時禁制令（Temporary Restraining Order, TRO），暫緩NIH新政策的執行。該禁制令的有效性21日在麻州聯邦地方法院由法官 Angel Kelley 進行聽證。

聯署的44個市府與縣政府涵蓋全美多個主要研究機構所在城市，包括舊金山、芝加哥、巴爾的摩、匹茲堡、聖路易斯等。

邱信福強調，聯邦科研資助對於美國保持全球競爭力至關重要，「我們不能讓這些削減政策破壞長期建立的科研生態系統，這關乎國家的未來。」

舊金山 就業 灣區

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