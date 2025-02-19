蘋果新品發佈會 醒目彩虹背景似有所指

蘋果執行長庫克在發佈會開頭出現在蘋果無線圓環總部中央的綠地，身後有巨大的彩虹裝置背景。 （蘋果發佈會視頻截圖）

蘋果公司19日在庫比蒂諾總部舉辦了線上新品發布會。長達一個半小時的發布會上公布了iPhone 16系列新成員：iPhone 16 e。iPhone 16e以高性價比著稱，並內置蘋果人工智慧功能。同時發布了 Series 10系列蘋果手錶和多款AirPods耳機。蘋果執行長庫克 在發布會現場身後背景是巨大的彩虹裝置，似有所指。

根據蘋果公司網站發布的資訊，iPhone 16e手機應用了A18晶片和蘋果首款手機調製解調器Apple C1，因而有突破性的電池壽命和快速絲滑的使用體驗。同時還內置了蘋果智能（Apple Intelligence)這款注重隱私保護的直覺個人智慧系統。

發布會另一個亮點是蘋果突破性的衛星技術，使得iPhone 16e用戶在沒有手機和無線網路信號的情況下，也可以使用緊急救援（SOS)路旁救援簡訊和尋找蘋果產品（Find My)的功能。

發布會透露，iPhone 16e手機有黑白兩種顏色，表面有防水和防塵設計。正面的陶瓷保護殼和後玻璃都是智能手機中最堅固的。並同時支持無線充電和USB-C連接。2月21日開始網絡預購，2月28日開始發售。

發布會一開始，庫克就介紹了蘋果手錶 Series 10系列產品。不僅是有史以來最輕薄、充電最快的蘋果手錶，還有包括睡眠呼吸停止提醒在內的各種健康功能以及水溫提示。此外手錶屏幕也更大更亮。表身和表帶材質更是有多款不同選擇。其中Ultra 2手錶被認為是運動和探險手錶的終極之選，其自帶的GPS定位系統在所有運動手錶中是最為精確的。

AirPods耳機推出了適合全天佩戴的舒適型耳機AirPods 4，並且自帶主動降噪功能，是開放式耳機中首款具備這一功能的。AirPods Pro 2耳機是世界首款一體式聽覺健康耳機，不僅帶有聽力輔助功能， 還可以和iPhone或iPad聯動主動保護聽力。此外還有功能強大的AirPods Max全罩式耳機。