舊金山市政府慶祝農曆新年，展現多元文化魅力

出席活動的舊金山民眾。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市政府5日在市政廳舉辦了農曆新年慶祝活動，迎接蛇年的到來，並發布蛇年吉祥郵票。市長羅偉 （Daniel Lurie）攜多位市府官員與社區代表出席，用中文向華裔社區拜年，共同慶祝這個象徵團圓與希望的節日。

亞太裔歷史文化月主席鄭可欣主持下，活動以熱鬧非凡的舞獅表演揭開序幕。色彩繽紛的獅頭在燈光的映襯下生動亮眼，贏得了現場觀眾的陣陣掌聲。市政廳主大廳被精心布置，金色燈籠和喜慶花卉增添了濃厚的節日氛圍。

市長羅偉在致辭中指出，蛇年象徵著智慧、靈活和轉變，希望這些特質能引領舊金山在2025年迎接新的挑戰與機遇。他感謝亞裔社區對舊金山的文化與經濟所作的貢獻，並承諾市府將繼續推動多元文化的發展。

「農曆新年不僅是慶祝的時刻，更是彰顯我們城市多元性的重要機會，」羅偉說，「舊金山的活力來源於多元文化，而這一切都離不開亞太裔社區的努力與奉獻。」

此次活動吸引了市長、各部門領導及多國領事館代表出席。中國駐舊金山代總領事楊守征以及來自日本、新加坡 、印尼等多國的領事官員亦參與，並與市府官員在舞獅隊伍前合影，展現了多元文化交融的和諧畫面。

現場除了舞獅，還安排了武術表演、傳統音樂演奏等多彩節目。此外，市政廳內還設置了互動拍照區及年花佈置，供市民拍照留念，增添了節日趣味與參與感。

此次活動為舊金山「新春月」拉開序幕，未來數周將有更多精彩活動，包括備受期待的農曆新年遊行、藝術展覽以及社區慶典。農曆新年遊行將於15日下午在市中心舉行，預計吸引數萬觀眾。

市長羅偉呼籲市民積極參與新春活動，共同體驗蛇年的喜慶氛圍，並承諾市府將確保活動的安全順利進行，為市民帶來一個難忘的新年。