中央地鐵站下週將施工

舊金山中央地鐵將施工。（記者李怡╱攝影）

據舊金山 市交通局（SFMTA）30日，中央地鐵 （Central Subway）將於下周開始施工，修復隧道滲水問題。施工將於2月26日開始，預計持續至3月14日。期間華埠 -白蘭站（Chinatown-Rose Pak Station）至第四街和布蘭南街（Fourth and Brannan streets）之間的路段將暫停服務。SFMTA將提供巴士接駁服務，以減少對乘客的影響。

SFMTA臨時局長柯施鮑姆（Julie Kirschbaum）表示：「我們將開展維修工作，阻止滲入隧道並造成漏水。」

為了盡量減少對乘客的不便，SFMTA將提前開始準備工作。從2月3日起，將在華盛頓街（Washington Street）佔用四個停車位作為施工場地。2月17日，工作人員將在華埠站內安裝防護設備，主要用於保護玻璃和藝術品。

由於施工可能對通勤造成影響，特別提醒華埠居民提前規劃出行路線，預留更多時間以應對可能的延誤。SFMTA建議乘客在施工期間使用提供的巴士接駁服務，並關注SFMTA的官方渠道以獲取最新資訊。

華埠商戶對此次施工表示關注。照相館東主表示，自2013年中央地鐵華埠站開始施工以來，商戶遭受了多方面的損失，完工時間多次推遲，讓商戶們感到沮喪。希望此次施工能夠如期完成，減少對華埠商戶的影響。

華埠商戶聯合協會會長邵旗謙指出，過去的施工曾導致整條市德頓街（Stockton Street）環境惡劣，影響商戶經營。希望此次施工能夠合理安排，減少對商戶的影響。

中央地鐵華埠-白蘭站自啟用以來，曾多次出現漏水問題。去年8月，該站一處漏水導致從車站大堂層通往月台的主樓梯間關閉，造成乘客不便。官員曾稱維修最少需時六個月，但八個月後仍在商議維修計畫。

更多信息，請訪問舊金山市交通局官方網站。