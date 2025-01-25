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不爽Meta改變 如何刪除臉書、Instagram和Threads帳戶

編譯廖宜怡／即時報導
Meta執行長查克柏格宣布放棄事實查核政策，使其社群媒體許多用戶萌生刪除帳戶的念頭。（美聯社）
Meta執行長查克柏格宣布放棄事實查核政策，使其社群媒體許多用戶萌生刪除帳戶的念頭。（美聯社）

在Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）本月宣布將放寬旗下社群媒體對仇恨言論的管制，並放棄事實查核程序、改採社群監管後，許多Meta社群媒體用戶對這項作法提出質疑，一些用戶更表示要刪除自己的臉書、Instagram和Threads帳戶。

美聯社表示，若想刪除Meta社群媒體帳戶，民眾可以根據以下提示進行：

先儲存個人資料

在刪除帳戶前，用戶應先下載帳戶上所有個人資料，包括在平台上的詳細活動紀錄、分享過的內容和被Meta收集的個人訊息。

用戶必須進入「設定」或「帳戶中心」，選擇下載所有內容，或只選擇下載個人資料、發文、訊息、評論和回應、朋友清單，或曾經點擊過的廣告和用於連接平台的IP位址。出於安全目的，用戶只有四天的時間可以下載檔案。

保持與某些朋友的聯繫

在停止使用臉書前，用戶應查看是否有不想失去聯絡的朋友或聯絡人。用戶可以發送訊息給這些人，詢問他們其他的聯絡方式，例如電話或電子郵件。用戶也可以發送最後一則貼文告知所有人你要離開臉書，儘管可能不是每個人都能看到這則貼文。

暫時離開

如果還沒有準備好要永久關閉帳戶，臉書允許用戶暫時關閉帳戶，以防用戶只是想暫時遠離社群媒體。用戶進入帳戶中心後，先按「個人詳細資料」，再按「帳戶所有權和控制權」，就可開始設定暫停帳戶。

暫停帳戶意味著其他用戶將暫時看不到你的帳戶，但你的貼文、照片、影片等資料不會被刪除，而且你仍然可以繼續使用Facebook Messenger。不過，不要經常暫時停用帳戶功能，因為Instagram和Threads每周只允許暫停一次。

刪除帳戶

若已準備好永久刪除帳戶，在處理完所有問題後返回帳戶中心，點擊「個人詳細資料」，再按「帳戶所有權和控制權」，就可以在這裡選擇刪除。一旦啟動刪除程序，用戶有30天時間可以改變主意，方法是重新登入帳戶，點擊「取消刪除」。

請注意：刪除Threads帳戶不會對相應的Instagram帳戶產生任何影響，但是刪除Instagram 帳戶會導致相應的Threads帳戶被一併刪除，因為Instagram帳戶是相應Threads帳戶的管理人。

Threads 社群媒體 臉書

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