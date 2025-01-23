擔心川普出「蛾子」華人IT業者取消回國探親

不少人擔心，川普會進一步限制H-1B 工作簽證。在金山科技行業就職的華人連賽說，「不知道川普的移民政策會出什麼么蛾子。原本計畫今年回國探親，也出於謹慎原因取消。」（本報檔案圖）

總統川普 最近簽署一連串法令，包括取消出生公民權。他還直言「喜歡非常有能力的人」進入美國，並指出他所說的不僅僅是工程師，還包括各個層次的人。不少人擔心，川普會進一步限制H-1B 工作簽證 政策。在金山科技行業就職的華人連賽對本報表示：「不知道川普的移民政策會出什麼蛾子。原本計畫今年回國探親，也出於謹慎原因取消，按兵不動。」

連賽今年第四年拿到工簽，平常還運營自媒體闢謠平台「反吃瓜聯盟」，對美國政治有較為深度的觀察。他認為，合法移民和非法移民 是一條船上的螞蚱，「不會只針對非法移民執法，而不針對合法移民。有人在街道上看到你，很討厭你，不可能拿你的護照看看，查一下是否有正當程序。」

他分析，很多移民誤以為，移民政策是依靠法律出發點設計。實則並非如此，而是按照經濟體制對人力和工業上的需求設置的。本質上，移民制度設計，是讓雇主可以合法剝削一個被迫因為簽證從事底薪工作的人。「很多員工被雇主不合理對待，沒有辦法反抗，就是因為雇主在贊助工簽。如果移民政策沒有這麼繁瑣，或者移民狀態不是取決於怎樣討好雇主，員工在工作上就不會受到這麼差的對待。」

連賽預計川普會收緊科技業的工簽。川普政府中，反移民大將，國家安全顧問米勒（Stephen Miller）的角色舉足輕重。「移民政策很難精準取分合法和非法移民。不可能有一個政策專門針對非法移民，而對合法移民優待。一個政黨為了討好選民，在政策上傾向高度一致，不會區分非法合法。無論對未來的預計，還是對過去觀察都是如此。」

連賽說，華人一代移民的父母多數都在中國內，如果和父母關係較好，沒有特別太大障礙，默認都是每年回國一次探親。經歷疫情等種種阻礙，他也時隔五年、在去年回國看望家人。「原本打算今年也回國一趟，但現在不知道川普上台會搞什麼幺蛾子。公司也發郵件提醒說，旅行政策會變化。出於謹慎考慮，我就採取穩妥的方法，今年不回去。」

連賽表示，簽證影響很多人的職業生涯和規畫。他身邊有朋友畢業後，沒有拿到簽證，就去了加拿大工作。如果沒有簽證的約束，很多人不會在公司的工作這麼痛苦。「老闆知道你因為簽證原因，不敢隨便換工作，就可以壓榨你，這是常識。」

連賽感歎，大部分留學生不想要不受控制的生活。以簽證為例，不受控因素太多，或者移民政策突然變化，或者移民局有問題，導致申請者提交的資料有錯，人生被迫做出改變。「也希望華人多讀一些移民歷史。從歷史角度看，一個政府領袖也不可能只迫害非法或無證移民，保護好合法移民。這從選民情緒上看不可能的。」