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華裔精神健康聯盟新春賀歲 陳小焱表彰

記者劉先進╱阿拉米達市即時報導
美國華裔精神健康聯盟（MHACC）第13屆農曆新年慶典暨首屆慈善募捐活動舉行，300多人參加。（主辦方供圖）
美國華裔精神健康聯盟（MHACC）第13屆農曆新年慶典暨首屆慈善募捐活動舉行，300多人參加。（主辦方供圖）

美國華裔精神健康聯盟（MHACC）第13屆農曆新年慶典暨首屆慈善募捐活動日前舉行，300多人參加。自2012成立以來，該組織一直致力於精神健康領域，為華人社區提供服務。金山第11區市議員陳小焱為該聯盟頒發獎狀。

陳小焱說，感謝其領導力和義工的付出。精神健康是社區亟需的資源，但因為文化和傳統原因，華人對精神健康問題難以說出口。「作為華裔官員，我承諾繼續支持投入精神健康資源。MHACC已將辦公室擴展到金山，希望在灣區乃至全國為華人精神健康議題發聲發力。」

聯盟理事長Henry Huang說，2018年參加活動是為了求助。母親患上嚴重的憂鬱症，看到她的痛苦，心如刀割，卻不知所措，投醫無門。一次偶然機會接觸到該聯盟,，得到頗多幫助與建議。讓他和母親感覺不再恐懼與無助。

聯盟資深副執行長Carole Wang，剛從南加山火救災工作中趕回來。山火施虐，不少人家園被毀，不僅物質上，精神上也急需救援，其中不泛華裔民眾。北加與南加團隊攜手到第一線救援，給華人災民提供心理撫慰，並引導如何尋找相應賑災資源。

有災民媽媽戴著六七歲的女兒來求助。「媽媽說，你們要救孩子，他們真嚇怕了。大火三分鐘就燒到我們家。爸爸取了沒洗的衣服往外沖，在外面沒有凍到。」這位母親還鼓勵團隊去救狀況更差的人。華盛頓郵報還特地採訪團隊。

聯盟執行長彭一玲（Elaine Peng）表示，自2012年成立以來，其免費暖線團隊（1800-881- 8502）用愛心築起溫暖的屏障。團隊發展為由30位接線員組成的專業隊伍。使用國、粵，英語，每天從早上9時到晚上9時，為有需要的人提供心理健康支持。一個月接聽著近1000通電話，傾聽著無數孤單與困擾。團隊還提供面對面的關懷與居家探訪，傾盡全力回應每個人的心理健康需求，確保每一位心靈受困的人不再孤單一人。聯盟這一路走來，離不開各位熱心人士的支持。希望新的一年，百尺竿頭，服務更多民眾。

美國華裔精神健康聯盟（MHACC）暖線團隊合唱。（主辦方供圖）
美國華裔精神健康聯盟（MHACC）暖線團隊合唱。（主辦方供圖）
金山市議員陳小焱（右四）到現場慶祝。（主辦方供圖）
金山市議員陳小焱（右四）到現場慶祝。（主辦方供圖）
美國華裔精神健康聯盟（MHACC）第13屆農曆新年慶典暨首屆慈善募捐活動舉行，3...
美國華裔精神健康聯盟（MHACC）第13屆農曆新年慶典暨首屆慈善募捐活動舉行，300多人參加。（主辦方供圖）

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