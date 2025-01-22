華裔精神健康聯盟新春賀歲 陳小焱表彰

美國華裔精神健康聯盟（MHACC）第13屆農曆新年慶典暨首屆慈善募捐活動舉行，300多人參加。（主辦方供圖）

美國華裔 精神健康聯盟（MHACC）第13屆農曆新年慶典暨首屆慈善募捐活動日前舉行，300多人參加。自2012成立以來，該組織一直致力於精神健康領域，為華人 社區提供服務。金山第11區市議員陳小焱為該聯盟頒發獎狀。

陳小焱說，感謝其領導力和義工的付出。精神健康是社區亟需的資源，但因為文化和傳統原因，華人對精神健康問題難以說出口。「作為華裔官員，我承諾繼續支持投入精神健康資源。MHACC已將辦公室擴展到金山，希望在灣區乃至全國為華人精神健康議題發聲發力。」

聯盟理事長Henry Huang說，2018年參加活動是為了求助。母親患上嚴重的憂鬱症，看到她的痛苦，心如刀割，卻不知所措，投醫無門。一次偶然機會接觸到該聯盟,，得到頗多幫助與建議。讓他和母親感覺不再恐懼與無助。

聯盟資深副執行長Carole Wang，剛從南加 山火救災工作中趕回來。山火施虐，不少人家園被毀，不僅物質上，精神上也急需救援，其中不泛華裔民眾。北加與南加團隊攜手到第一線救援，給華人災民提供心理撫慰，並引導如何尋找相應賑災資源。

有災民媽媽戴著六七歲的女兒來求助。「媽媽說，你們要救孩子，他們真嚇怕了。大火三分鐘就燒到我們家。爸爸取了沒洗的衣服往外沖，在外面沒有凍到。」這位母親還鼓勵團隊去救狀況更差的人。華盛頓郵報還特地採訪團隊。