我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

水泥牆害濟州航空班機爆炸 韓機場公司前社長陳屍家中疑輕生

紐約走線客躲風頭 律師：合法居留「犯兩罪」恐遣返

失去出生公民權？ 華人熱評：二月剖腹產還來得及

記者王子涵╱舊金山即時報導
由舊金山中華總會館為代表的華裔社區領袖，傾力支持黃金德（圖）案的歷史，成為研究亞裔美國人歷史中最重要的一章。（取自維基公有領域）
由舊金山中華總會館為代表的華裔社區領袖，傾力支持黃金德（圖）案的歷史，成為研究亞裔美國人歷史中最重要的一章。（取自維基公有領域）

川普上任首日便廢除前總統拜登多達80項政策，其中終結「出生公民權」引發最多的討論。理論上這條行政令在僅僅30天后便開始生效，牽動著每一個即將迎來新生兒的家庭。眾多華人在社群中展開熱議。一些觀點指出，川普行政令通過的可能性極小、執行的可能更為零。也有網友對即將臨產的夫婦提出建議「在二月緊急剖腹產還來得及」。

出生公民權在1868年寫入憲法第14修正案。但直到1898年「美國訴黃金德案」（United States v. Wong Kim Ark）的裁決後，這一權利才得到鞏固。可以說，出生公民權是華裔爭取公民權最重要的成就，當年由舊金山中華總會館為代表的華裔社區領袖，傾力支持黃金德案的歷史，成為研究亞裔美國人歷史中最重要的一章。

目前舊金山灣區面臨生產的華裔年輕夫婦，多數以工作簽證（H1B）、學生簽證（F1)為主，在川普的行政令符合母親「合法但臨時身份」的定義，引起不少擔憂的聲音。

科技業者Sherry對本報表示，一般來說拿到工作簽證，等待綠卡申請的周期，平均為五到六年。申請人的年齡也大多在26歲到35歲之間。「對於女性來說，這正是最佳生育的年齡，且不少年輕的華人家庭正是在這個時期迎來新生命的。」Sherry表示，沒有人會把工作簽證作為「臨時簽證」看待，「這段期間是大多數華人在美國生活的開始。有了穩定的工作和收入，人們才會開始考慮組建家庭。」

Sherry稱，終結「出生公民權」是對所有移民社區的羞辱，也是對女性生育權的再次歧視和壓迫。「難道移民家庭的女性決定生孩子，還要等到拿到永久身份？等到那時，最佳生育期早已不在。這給多少渴望組建家庭的年輕人，造成沉重的打擊。」

有網友在小紅書平台留言：「早在川普競選的時候他就有透露取消出生公民權。相信很多法律機構早已準備好了訴狀，當務之急是提起訴訟，暫緩行政令的實施。」

也有網友評論：「儘管最高法的大法官是六比三明顯右傾，但也必須考慮不能輕易推翻自己的前任100多年前的判決。」

網友RZ表示：「要是這個案子真的到了最高法，並且最高法院真的判定聯邦正是勝訴，那真是法律和法治的悲哀。律師也沒必要做了，這個國家也沒必要留了。」

工作簽證 川普 華人

上一則

憲法學專家趙健民談川普關於移民行政命令

延伸閱讀

急「公」好「利」的川普…美國優先 世界不會更安全

急「公」好「利」的川普…美國優先 世界不會更安全
川普宣布OpenAI、軟銀、甲骨文千億美元AI合資計畫

川普宣布OpenAI、軟銀、甲骨文千億美元AI合資計畫
憲法學專家趙健民談川普關於移民行政命令

憲法學專家趙健民談川普關於移民行政命令
川普18歲兒子拜倫成立房地產公司 老爸未出資贊助

川普18歲兒子拜倫成立房地產公司 老爸未出資贊助
川普上任 菲律賓總統小馬可仕：盼續共同維護區域安全

川普上任 菲律賓總統小馬可仕：盼續共同維護區域安全

熱門新聞

史丹福大學氣候專家表示，東灣莫拉卡-奧倫達地區可能發生像洛杉磯寶馬山一樣的嚴重山火。（取自莫拉卡-奧倫達消防局官網）

山火恐慌 北加兩處恐成下個寶馬山

2025-01-19 01:20
知情人士透露，前屋崙市長盛桃被聯邦大陪審團刑事指控。(本報檔案照)

舊金山前屋崙市長盛桃被聯邦大陪審團刑事起訴

2025-01-16 16:30
Meta執行長查克柏格14日上午宣布，公司將裁員5%，並以公司表現最差的員工為主要裁員目標。（美聯社）

Meta 宣布裁員 5% 因應緊張的一年

2025-01-14 17:48
許多旅遊預訂網站提供給灣區消費者的報價比美國其他地方高出許多。（取自Booking.com）

價格歧視？旅遊網站對灣區人猛漲價 比別地遊客貴500元

2025-01-18 12:39
興建高密度住宅給了很多人在矽谷安家置業的希望，但反對的聲浪也很大。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷房價飆漲 年薪6位數的首購族嘆：錢永遠存不夠

2025-01-14 14:33
一名網友在Reddit發文，貼出好市多「不再提供咖啡研磨機」告示牌。（取自Reddit）

好市多撤除免費公用咖啡磨豆機

2025-01-19 01:18

超人氣

更多 >
貝佐斯未婚妻低胸馬甲搭白外套 查克柏格眼睛不知道該放哪

貝佐斯未婚妻低胸馬甲搭白外套 查克柏格眼睛不知道該放哪
川普10道移民新令 紐約華人：一刀切不合適

川普10道移民新令 紐約華人：一刀切不合適
62歲黛咪摩爾熱戀中 新男友是小21歲安德魯加菲爾德

62歲黛咪摩爾熱戀中 新男友是小21歲安德魯加菲爾德
紐約華人夫妻多地經營賣淫 妻子還親自上陣

紐約華人夫妻多地經營賣淫 妻子還親自上陣
司法部移民審查執行辦公室代理主任鄭美美 遭川普撤職

司法部移民審查執行辦公室代理主任鄭美美 遭川普撤職