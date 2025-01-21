失去出生公民權？ 華人熱評：二月剖腹產還來得及

由舊金山中華總會館為代表的華裔社區領袖，傾力支持黃金德（圖）案的歷史，成為研究亞裔美國人歷史中最重要的一章。（取自維基公有領域）

川普 上任首日便廢除前總統拜登多達80項政策，其中終結「出生公民權」引發最多的討論。理論上這條行政令在僅僅30天后便開始生效，牽動著每一個即將迎來新生兒的家庭。眾多華人 在社群中展開熱議。一些觀點指出，川普行政令通過的可能性極小、執行的可能更為零。也有網友對即將臨產的夫婦提出建議「在二月緊急剖腹產還來得及」。

出生公民權在1868年寫入憲法第14修正案。但直到1898年「美國訴黃金德案」（United States v. Wong Kim Ark）的裁決後，這一權利才得到鞏固。可以說，出生公民權是華裔爭取公民權最重要的成就，當年由舊金山中華總會館為代表的華裔社區領袖，傾力支持黃金德案的歷史，成為研究亞裔美國人歷史中最重要的一章。

目前舊金山灣區面臨生產的華裔年輕夫婦，多數以工作簽證 （H1B）、學生簽證（F1)為主，在川普的行政令符合母親「合法但臨時身份」的定義，引起不少擔憂的聲音。

科技業者Sherry對本報表示，一般來說拿到工作簽證，等待綠卡申請的周期，平均為五到六年。申請人的年齡也大多在26歲到35歲之間。「對於女性來說，這正是最佳生育的年齡，且不少年輕的華人家庭正是在這個時期迎來新生命的。」Sherry表示，沒有人會把工作簽證作為「臨時簽證」看待，「這段期間是大多數華人在美國生活的開始。有了穩定的工作和收入，人們才會開始考慮組建家庭。」

Sherry稱，終結「出生公民權」是對所有移民社區的羞辱，也是對女性生育權的再次歧視和壓迫。「難道移民家庭的女性決定生孩子，還要等到拿到永久身份？等到那時，最佳生育期早已不在。這給多少渴望組建家庭的年輕人，造成沉重的打擊。」

有網友在小紅書平台留言：「早在川普競選的時候他就有透露取消出生公民權。相信很多法律機構早已準備好了訴狀，當務之急是提起訴訟，暫緩行政令的實施。」

也有網友評論：「儘管最高法的大法官是六比三明顯右傾，但也必須考慮不能輕易推翻自己的前任100多年前的判決。」

網友RZ表示：「要是這個案子真的到了最高法，並且最高法院真的判定聯邦正是勝訴，那真是法律和法治的悲哀。律師也沒必要做了，這個國家也沒必要留了。」