前屋崙市長盛桃和男友被聯邦起訴受賄罪 最高或判20年

盛桃2023年1月成爲屋崙市長後，採取措施來增強與楊家的腐敗關繫，包括利用她的影響力幫助任命楊家挑選的屋崙市高級官員。 （記者劉先進／攝影）

聯邦檢察官北加辦公室17日召開記者會宣佈，聯邦調查局FBI搜查住所，且被罷免的前屋崙 亞裔市長盛桃（Sheng Thao），男友瓊斯（Andre Jones），以及加州 廢品公司Cal Waste Solutions越南華裔東主楊子忠（David Duong）和兒子楊英雄（Andy Duong），被聯邦大陪審團指控八項行賄罪，郵件欺詐罪等。 楊英雄還被起訴向政府特工提供虛假陳述。盛桃和瓊斯以及楊氏父子的單項被控罪名，最高可判罰監禁20年，罰款25萬。

根據2025年1月9日提交的起訴書，在屋崙2022年市長選舉之前的幾周內，盛桃承諾當選市長後，採取官方行動，幫助楊家謀利，楊家父子提供各種利益交換。楊氏不僅擁有垃圾回收公司，還擁有一家為開發和製造預製模塊化房屋而成立的住房公司。

起訴書表示，盛桃承諾讓屋崙市從住房公司購買住房單元，延長屋崙與回收公司的合同，並任命楊氏挑選的城市官員。作為交換，楊氏父子承諾並資助了一場針對盛桃市長角逐對手的負面郵件競選活動，花費7萬5000元。 楊氏還向瓊斯支付了9.5萬的付款，用於他們的住房公司不存在的工作，並承諾額外付款。

盛桃2023年1月成為屋崙市長後，採取措施來增強與楊家的腐敗關繫，包括利用她的影響力幫助任命楊家挑選的屋崙市高級官員，並要求她的員工與楊家的住房公司會面並參觀。

據稱，盛桃從楊家向男友支付的款項中受益。財務記錄顯示，在瓊斯開始因賄賂計畫而收到付款之前，盛桃要麼支付全部費用，要麼與瓊斯分攤共同居住的房屋租金 。從2023年1月開始，在瓊斯接受賄賂後不久，他開始支付全部租金。此外，從2023年1月開始，瓊斯增加了與盛桃共享帳單的捐款，或支付了全部費用，包括家庭水電費和手機賬單。