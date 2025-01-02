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僑路基金會元旦茶話會 聚焦青年社會責任與公民意識

記者龔玥╱聖荷西即時報導
青年主持環節。（記者龔玥╱攝影）
青年主持環節。（記者龔玥╱攝影）

新年伊始，僑路基金會元旦在紐華克舉辦了以「大選年後的新局面、新思維、新承擔——華裔民選官員與青年面對面」為主題的元旦茶話會。吸引了眾多華裔民選官員、高中生及其家長、社區領袖和群眾參與。活動為青年人提供與華裔民選官員面對面交流的機會，激發年輕一代對社會責任和公民意識的關注與行動力。

參與此次活動多位灣區華裔民選官員與青年面對面交流，共同探討如何以實際行動推動社區發展。包括聯合市議員王耀明、蘇諾瑪市議員丁俊輝、佛利蒙市議員張亞靜、庫比蒂諾市市長趙良方等。

在活動中，多位官員強調了華裔文化傳承與社區服務的重要性。丁俊輝表示：「作為民選官員，我們不僅肩負著制定政策、改善社區的職責，還承擔著弘揚華裔文化、為年輕一代樹立榜樣的重要使命。」 

與會官員熱情地分享了各自的成長經歷與職業發展路徑。他們談到在不同的社會背景和環境中如何突破自身局限，面對挑戰，最終為社區作出貢獻的歷程。同時，他們還著重向青年群體傳遞了積極的資訊，鼓勵年輕人在未來的專業選擇中突破傳統思維，不懼困難，勇敢追逐夢想。

他們強調，華裔群體的多元視角和文化背景為美國政壇注入了新的活力，年輕一代應更加積極參與，成為塑造未來社會的重要力量。華裔群體在美國從政不僅是個人事業的實現，更是整個族群話語權的體現。活動在熱烈的討論和交流中進一步凸顯了華裔在美國社會的獨特價值和貢獻，也為未來更多華裔年輕人投身公共事務提供了有力的激勵。

活動特別設置了青年主持環節，由四位青年Heidi Wang、Frank Shau、Bryan Chen、Michelle Ahl擔任主持。他們的積極參與展現了華裔青年在公共事務中的潛力。

Michelle Ahl在採訪中表示，自己長期以來熱衷於參與社區服務。這些經歷讓她深刻認識到培養公民意識的重要性。「參與社會事務不僅是責任，更是機會，讓我們用實際行動為社區貢獻力量。」除此之外，她還積極參與傳統藝術表演，將中華文化帶入社區活動中。

她坦言：「雖然在許多場合中主要使用英文表達，但文化傳遞的意義卻超越了語言障礙。」

在互動環節中，青年們踴躍提問，內容涵蓋了從教育政策到文化傳承等多個領域。這樣的活動不僅能夠拉近政府與民眾的距離，也讓孩子們深刻體會到公民意識的重要性。

活動主辦單位僑路基金會，以及支援單位翰林文教基金會青年部、青年視野文化連接協會、僑路基金會青年部、太陽神美術學院、中美青少年表演藝術基金會等，一直致力於支持青年文化教育。

僑路基金會元旦茶話會聚焦青年社會責任與公民意識（記者龔玥╱攝影）
僑路基金會元旦茶話會聚焦青年社會責任與公民意識（記者龔玥╱攝影）
僑路基金會元旦茶話會聚焦青年社會責任與公民意識（記者龔玥╱攝影）
僑路基金會元旦茶話會聚焦青年社會責任與公民意識（記者龔玥╱攝影）
華裔官員齊坐一堂分享經歷。（記者龔玥╱攝影）
華裔官員齊坐一堂分享經歷。（記者龔玥╱攝影）
Michelle Ahl表示，自己長期以來熱衷於參與社區服務。這些經歷讓她深刻認...
Michelle Ahl表示，自己長期以來熱衷於參與社區服務。這些經歷讓她深刻認識到培養公民意識的重要性。（記者龔玥╱攝影）

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