2024 舊金山跨年好去處 城市慶典指南

舊金山市政廳跨年當天的燈光秀。（記者李怡╱攝影）

舊金山 ，一座充滿活力與文化魅力的城市，總是以令人難忘的方式迎接新的一年。以下幾個地點成舊金山跨年 最佳去處。

舊金山灣煙火秀，是舊金山跨年的經典活動之一。煙火從灣區 的船隻上升空，點亮整個夜空，吸引了來自世界各地的遊客。最佳觀賞點包括Ferry Building和Pier 14，早早佔個位置還能欣賞到壯麗的海灣景色。提早抵達，帶上保暖外套是明智之舉。如果想避開人潮，可以選擇登上私人遊船，在灣上欣賞煙火，體驗不同角度的視覺震撼。

市政廳的燈光秀是另一個值得一看的亮點。跨年夜，市政廳外牆燈光秀以流動的色彩和創意設計為特色，吸引了許多家庭和攝影愛好者。燈光秀從晚上持續到午夜，周邊還有許多餐廳和咖啡館，享受節日氣氛之餘，品嚐美食，感受舊金山的節日氛圍。

喜歡派對的朋友可以參加市內多場跨年慶祝活動。Palace Hotel舉辦的The Great Gatsby NYE Party，以1920年代為主題，融合現場音樂、精緻餐點和復古氛圍，是經典與歡樂的完美結合。如果喜歡現場音樂演出，The Masonic的跨年派對提供一系列精彩表演，是夜生活愛好者的不二之選。

想要低調但高質感的慶祝方式的人們、可以選擇灣區的米其林餐廳Boulevard，推出的新年套餐搭配迷人夜景，為跨年夜增添獨特的浪漫感。

除了派對與煙火，文化愛好者也能找到適合的活動。亞洲藝術博物館在跨年夜延長開放時間，提供現場音樂、互動展覽和節慶活動，是適合一家大小的選擇。California Academy of Sciences則舉辦夜間特別活動，與鯊魚、星空共度新年，讓科學愛好者可以享受學術與派對的結合。

喜歡遠離人群的跨年體驗，金門大橋是一個絕佳選擇。隨著倒數時刻的來臨，漫步在橋上，欣賞城市的燈光和灣區的壯麗景色，為新的一年帶來獨特的寧靜與感動。