舊金山房屋中位數建造年份 是美國100大縣中第三古老

舊金山房屋中位數建造年份是美國100大縣中第三古老， 平均建於1948年。（取自Pexels）

據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，舊金山的住宅是美國主要郡縣中最古老的，甚至超過了曼哈頓（Manhattan）和克利夫蘭（Cleveland）等其他歷史悠久的地區。

美國人口普查 局（U.S. Census Bureau）的數據顯示，舊金山住宅的建造年份中位數建於 1948 年，在美國最大的 100 個郡中排名第三。只有紐約州的布魯克林（Brooklyn, N.Y.）和麻州的薩福克縣（Suffolk County, Mass.,）的住房存量較老，分別為 1946 年和 1947 年。

灣區其他一些縣的房屋也偏老。聖馬刁縣的房屋建造年份中位數為 1966 年，阿拉米達縣為 1969 年。根據 2023 年美國社區調查的估計，這比美國整體住房的中位建造年份1981 年，要早十多年。

舊金山住房存量的年齡，主要是由於其作為加州 最早和最重要的淘金熱定居點之一的地位，以及幾十年來相對緩慢的發展態勢。這座城市以維多利亞式住宅著稱。許多維多利亞式住宅都建於 19 世紀中葉，在多次重建過程中，由於官員和社區成員的努力，這些標誌性的外牆都得到了保護，但內部卻經常翻新。

在 1906 年的地震和火災之後，舊金山的大部分住房供應都需要重建。但隨之而來的建設浪潮並沒有持續到本世紀下半葉。美國人口普查局的數據顯示，舊金山約 44% 的住宅建於 1940 年之前，只有約三分之一的住宅建於 1969 年之後，而洛杉磯縣和德州的特拉維斯縣（Travis County， Texas）的這一比例分別為 44% 和 87%。

另外，住房專家稱，20 世紀 60 年代和 70 年代，加州通過了一系列州和地方法律，部分原因是一系列備受矚目的環境災難，導致開發速度大幅放緩。這導致房價飛漲，尤其是在舊金山這樣可開發土地很少的城市。

根據美國人口普查局的數據，購買舊房所需的裝修費用可能高於相對較新的房屋。由於電線等系統陳舊以及修復成本較高，一些保險公司已經開始放棄 20 世紀早期建造的房屋。在加州，舊金山與柏克萊並列全州 100 個最大城市中房屋最古老的城市，屋崙和洛杉磯縣的幾個城市也不遑多讓。

但在一些大都市的郊區，房屋普遍要年輕得多。其中包括橙縣近年來發展迅速的爾灣市（Irvine），Clovis和Elk Grove等其他城市房屋中位年齡也都在近三十年之內。