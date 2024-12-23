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協商無果 華埠領袖抗議交通局削減30號公車服務

記者王子涵／舊金山即時報導
30號線是連接華埠、北灘和SOMA等區域的重要交通命脈，對低收入學生、長者、工人及遊客至關重要。(舊金山市交通局提供)
30號線是連接華埠、北灘和SOMA等區域的重要交通命脈，對低收入學生、長者、工人及遊客至關重要。(舊金山市交通局提供)

舊金山市交通局（SFMTA）近日公布了針對30號公交線路變更的修訂計畫，但依然無法平息華埠社區的不滿與抗議。當地居民和商戶擔憂，這些改動將對長者、低收入群體及商業活動造成深遠負面的影響，呼籲交通局重新審視此項計畫。

根據交通局的公告，2025年2月15日後，30號公交區分長、短兩線。其中短線的路線將縮短，終點從Caltrain火車站改為Post街與Grant街交界處。原有的30號全線服務仍將保留。在上周末的社區會議中，多位社區領袖和居民對此改動向交通局官員表達強烈不滿。交通局官員當時承諾在一周後給予答復。

根據最新的修訂計畫，原先短線運營時間從2月推後至3月15日，待中央地鐵滲水修復工程完工後正式運行。此舉是應對社區所提出的農曆新年期間的交通需求。此外，交通局還承諾，在農曆新年前夕臨時增加兩輛巴士服務。

此外針對長短線公車容易混淆、對長者難以辨認的反饋，交通局承諾「會與技術人員合作，首次嘗試在公交站的顯示屏上使用中文，還會使用中文廣播，提醒乘客在華埠白蘭站下車進行換乘。

儘管如此，在一封由華埠商戶聯會會長邵旗謙寄出的回復郵件中，仍然表達了對交通局決定的失望，稱該決定徹底推翻了前市長李孟賢（Ed Lee）和華埠領袖白蘭（Rose Pak）所立下的承諾。

「地鐵原本應作為30號線的補充，而非取代地面公交。但現在交通局卻利用T線的存在來削減30號公車服務，完全無法接受。」邵旗謙說。「自T線延長以來，列車故障頻發，甚至有車站滲水和電梯故障的情況發生，該決定加劇了社區對交通局的不信任。」

邵旗謙表示：「30號線路的南段涵蓋了許多長者公寓。這些長者往往依賴公車來購買日用品或就醫。若他們誤乘短線，則可能被迫在市中心下車，將對他們造成極大的不便。」

此外，邵旗謙還提到，這些改動會對華埠的旅遊業產生負面影響。「分長、短線，容易混淆。遊客可能會因此不願意選擇公車，轉而使用其他交通方式，這對華埠商戶的生意是一大打擊。」

中華總商會的聲明進一步指出，30號線是連接華埠、北灘和SOMA的重要交通命脈，在疫情、仇亞犯罪和經濟困境持續影響下，這些改動無疑是雪上加霜。聲明呼籲交通局應將社區的經濟復甦和旅遊需求放在首位，避免倉促決定。

市交通局交通主任柯希鮑恩（Julie Kirschbaum）曾表示，交通局所面臨的預算危機是巨大的。交通局自身在減少招聘，公交司機和維修技師也嚴重缺乏。30號線是全市受影響的四條線路之一。

據前交通局局長譚沐霖（Jeffrey Tumlin）報告，交通局在2026至2027財年面臨每年2.39億至3.22億元的赤字，減少公共服務將必不可免。

交通局計畫30號公交短線的終點從Caltrain火車站改為Post街與Grant...
交通局計畫30號公交短線的終點從Caltrain火車站改為Post街與Grant街交界處。(市交通局提供)

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