史丹福「神龕」展覽 石函玉、張萬新受矚目

史丹福大學坎托藝術中心。（記者徐蓓蓓╱攝影）

史丹福大學 坎托藝術中心近日推出「神龕（Spirit House)」展覽，展現了當代亞裔 藝術家作品對生與死之邊界的討論。本次展覽搜集了33位藝術家的50件作品，包括大幅畫作、數字媒體、陶瓷雕塑、攝影藝術等，其中不少是博物館的永久藏品。33位藝術家中，石函玉、張萬新的作品引人注目。

本次藝術展策展人，坎托藝術中心亞裔美國人藝術項目（AAAI）聯合主任亞歷山大（Aleesa Alexander）表示：「這次展覽源於過去幾年的一個觀察發現：很多當代藝術家在有意識地通過自己的藝術實踐，來討論我們最具挑戰性的存在問題。」

她指出，這些藝術家很精妙地將家庭敘事放在全球的廣闊背景下，來表現人們異地而居生活所帶來的風險是無法想像的。他們的脆弱和自身異地居的經歷觸動了她選擇泰式「神龕」，她童年時代在曼谷時一種無處不在的力量，來概括這些作品的主題。』

展覽共分五個篇章，包括：「神龕」、「鬼魂」、「陰魂不散」、「神社」和「維度」，考察了展出的藝術家是如何探索超越了理性理解邊界的不同形式的創造，展示了藝術家彷彿靈媒一般將祈禱和咒語，驅魔和造鬼具體化，通過創作的過程逾越線性的時間。藝術家們把因為戰爭、移民 代際創傷而切斷的家庭敘事整合起來，創造出新的領域和現實。在此過程中，他們直面了終不可逃離：生、死，以及生死之間和超越生死的一切。

石函玉（Stephanie H. Shih）本次參展的33位藝術家中的陶藝家。她1986年出生在費城郊外，父母是來自台灣的移民。雖然一直以來就想學習視覺藝術或是創意寫作，但家人總是鼓勵她選擇「實際的」大學專業。波士頓大學新聞係畢業後，她做過撰稿人的工作，後又因為慢性疼痛的病症重新與藝術結緣。2018年在社媒上貼出自己的作品後，她在不到一年時間內就被業界發現並獲得廣泛關注。