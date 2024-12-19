聖荷西消防局提醒安裝煙霧報警器和一氧化碳探測器

帕頓分享为什么在家里安装烟雾报警器和一氧化碳探测器很重要。（聖荷西消防局提供）

隨著寒冷天氣和假期的到來，聖荷西 消防局（SJFD）提醒社區注意冬季火災風險，並強調煙霧報警器和一氧化碳探測器的重要性。

消防局代表帕頓（Josh Padron）通過視頻分享了這些設備如何在關鍵時刻保護家庭安全。

根據消防局的資料，冬季是住宅火災的高發期，主要原因包括烹飪事故、供暖設備故障以及電氣問題。聖荷西消防局特別呼籲居民在假期前檢查並安裝煙霧報警器和一氧化碳探測器，以降低風險。

帕頓表示：「煙霧報警器如果安裝和維護得當，可以顯著減少火災傷亡。」每間臥室、睡眠區域外以及每層樓都應配備報警器，包括地下室和閣樓。大面積房屋可能需要更多報警器。

他還推薦使用相互連接的報警器，這種類型的設備在檢測 到煙霧時會同步發聲，為家庭成員爭取更多逃生時間。經常按住測試按鈕確認是否正常工作，若無聲或聲音微弱，應立即更換電池。定期更換電池，每10年更換報警器，以確保設備始終處於最佳狀態。

同時，聖荷西消防局提醒，有聽力障礙的居民可選擇帶頻閃燈的煙霧報警器，大多數主要品牌都提供這些選項。

帕頓總結道：「採取這些簡單但關鍵的步驟，可以顯著提高家庭的安全性，為這個假期帶來更多安心。」這一視頻提供英語、西班牙語和越南 語版本，以便不同語言社區都能獲得重要資訊。

聖荷西消防局希望通過這些提醒，幫助家庭在節日季節中遠離火災風險，享受一個安全、溫暖的假期。