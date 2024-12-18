卸任之際 舊金山市長布里德任命謝里爾為第2區市議員

舊金山市長布里德在卸任之際任命謝裡爾為第2區市議員。（受訪者供圖）

即將卸任的舊金山 市長布里德（London Breed）在她任期的最後三周內，18日任命了謝里爾（Stephen Sherrill）為第2區市議員，以填補競任這一區前市議員，現為加州眾議員司嘉怡（Catherine Stefani）空出的職缺。

舊金山第二區位於城市的西北部，包涵舊金山最富裕和著名的地區。包括太平洋高地（Pacific Heights）、海灣區（Marina District）、 普西迪歐高地（Presidio Heights）等，鄰近金門大橋區域，風景優美。

第二區居民瓊斯（James Jones向）向本報表示，這次任命引起了不少關注，因為據傳謝里爾與布里德的主要競選捐助者有著密切的聯繫。但此說法並未得到官方證實。

市長辦公室發言人回應，布里德是基於對謝里爾的資格和能力的信心做出這一任命，與其他任何因素無關。

謝里爾出生於紐約，38歲，2009年畢業於耶魯大學，曾在小布希總統任內於白宮實習。目前住在普西迪歐高地。自2022年以來，他在市長的創新辦公室工作。該部門主要利用技術和研究來改進市政府的運作。

謝里爾的父親斯蒂芬·謝里爾（Stephen Sherrill Sr.）是長期共和黨 捐助者，且是私募股權公司BRS的聯合創始人，此公司曾是雷明頓武器公司的主要股東。

謝里爾表示，自己雖在共和黨環境中長大，但受到朋友影響以及歐巴馬2008年競選活動的啟發，逐漸形成了自己自由派觀點。他已經投票支持民主黨 候選人將近20年，並且是一位支持常識性槍支管控的積極倡導者。2023年，他把選民登記改為民主黨。之前他在舊金山的登記身份一直是無黨派。

謝里爾還與前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）有著深厚的聯繫。彭博是布里德的盟友，也為她的政治活動提供過支持。在大學畢業後，謝里爾曾在彭博任內的紐約副市長辦公室工作，後來被提拔為高級政策顧問。