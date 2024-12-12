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台灣六福集團推小小動保達人 邀約海外小朋友參加

記者江碩涵／聖荷西即時報導
台灣六福旅遊集團推「2025六福永續獎：小小動保達人」活動，這次特別向海外招手，歡迎未滿16歲以下的海內外國中、國小學生報名參加。（翻攝自官網）
台灣六福旅遊集團推「2025六福永續獎：小小動保達人」活動，這次特別向海外招手，歡迎未滿16歲以下的海內外國中、國小學生報名參加。（翻攝自官網）

台灣六福旅遊集團及財團法人莊福文化教育基金會推出「2025六福永續獎：小小動保達人」活動，這次特別向海外小朋友們招手，邀請未滿16歲以下的海內外國中、國小學生報名參加。最大獎除了獎盃外，還有六福莊生態度假旅館住宿券一張、六福村主題遊樂園犀望巴士體驗券兩張、六福村主題遊樂園門票四張，獎品豐富。

六福旅遊集團表示，為倡導陸域生態保育及維護生物多樣性，提升學童對全球及台灣瀕危保育動物認知，特別舉辦「2025六福永續獎：小小動保達人」來培養孩子尊重生命的態度，並關注環境永續發展議題，這次也特別向「海外小朋友們」招手，不限國籍與地域區別，所有符合年齡的小朋友都能報名參加。

這次的競賽項目是介紹年度主題物種，包括犀牛、環尾狐猴、台灣穿山甲。參賽者自錄三分鐘（可正負30秒區間）的影片，內容須從年度主題三種保育動物犀牛、環尾狐猴、台灣穿山甲中選擇一種介紹說明，以露臉說書表演形式介紹動物特徵、習性、生活方式等，形式及人數不拘，若該組人數超過一人，參賽組別以年紀最大者的年級進行分組。

影片解說內容建議但不侷限，可講主題內容舉例如下：動物習性、棲息地分布；如何辨識該物種特色或與其他物種差異；動物在地球生態的角色與價值；目前生存危機及如何保育；個人反思或如何響應支持等。以及其他與主題物種相關內容，參賽者可自由發揮，多元發想，創意性為評分項目之一。

競賽組別共有八組，包含國中中文組、國中英文組。國小的有低年級中文組、低年級英文組、中年級中文組、中年級英文組、高年級中文組、高年級英文組。主辦單位表示，這次特別邀請海外的小朋友們參加，無論是中文還應

活動從即日起公告開放報名，至台灣時間2025年3月16日晚上11時59分截止。2025年4、5月將舉行初選及決選會議，5月底公布得得獎作品並舉行頒獎典禮，5、6月將舉行六福永續獎人氣獎線上票選活動。

評分原則占比分別是內容主題豐富且正確占40%、論述及表達力占30%、影片創意呈現占25%以及節奏掌握及流暢度占5%。更多細節以及影片格式、獎品內容等資訊，可上網參考，網址為：https://csr.leofoo.com.tw/zh-TW/campus-promotion/1135。

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