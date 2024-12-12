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羅偉任命前巨人隊高管任幕僚長 華裔鄒智涵進入核心領導層

記者王子涵╱舊金山即時報導
競選經理、華裔鄒智涵任公共事務主任。（羅偉提供）
競選經理、華裔鄒智涵任公共事務主任。（羅偉提供）

舊金山候任市長羅偉（Daniel Lurie）在宣布重組市長辦公室的一天後，12日又宣布了三名市府新領導層的人選。隨著更多信息的公佈，由羅偉領導的下屆舊金山市府領導層已初見雛形。

職業棒球隊舊金山巨人隊（San Francisco Giants）前高管斯洛特（Staci Slaughter）將出任幕僚長。前市府雇員、羅偉競選顧問古多(Matthew Goudea）u任副幕僚長。競選經理、華裔鄒智涵（Han Zou）任公共事務主任。

三人被認為是羅偉在競選中打敗現任市長布里德（London Breed）的關鍵人物，其背景結合了豐富的市府工作經驗，以及在私營領域的出眾表現。羅偉的人事安排也延續了他在競選時的承諾，即將局外人的觀點帶入市府，改變目前糟糕的現狀。

羅偉說：「他們與我一樣致力於問責、服務和變革。在我們正面應對舊金山最迫切的挑戰時，有他們在我身邊，我感到非常自豪。」

據羅偉對市長辦公室的新構想，他將改變市府50多個部門只對幕僚長一人匯報的制度，認為這是「過時、無效、缺乏對成果的重視」。他新增設的四位政策主管將平行於幕僚長，分管四個不同領域包括公共安全；住房和經濟發展；公共健康和福祉；以及基礎設施、氣候和流動性。

政策主管會與幕僚長共同合作，監督指導市府各部門的日常工作，提高工作效率和問責制。

據舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，市長辦公室目前設有41名員工，年度預算為1080萬元。其中超過80%用於支付人事費用。市長過渡團隊尚未表示，羅偉計畫支付新任政策主管或其他僱員多少薪酬。據1991年的一項選民通過的提案，市長被禁止支付其副手或其他雇員超過其個人薪酬的70%。

斯洛特在舊金山巨人隊工作近30年，去年退休，她在巨人隊最後的職位是執行副總裁兼執行長資深顧問，其職能與幕僚長類似。

斯洛特深入巨人隊運營的各個層面，包括企業公關、慈善、Oracle公園建設、Mission Rock開發等事務。她說：「我是從另一端了解了市府如何為了一個大型計畫而運作的。當你在運營一隻職業棒球隊時，你真的要與市府各個層面合作。」

在1990年加入巨人隊之前，斯洛特是時任市長佐敦（Frank Jordan）的新聞秘書。她說：「這對於我來說是一個完美的循環。」

巨人隊執行長貝爾（Larry Baer）也稱讚，斯洛特是幕僚長的絕佳人選。

鄒智涵會是新一屆市府領導層中，職位最高的華裔雇員之一。鄒智涵出生於中國蘭州，六歲與父母從中國移民至美國康尼狄格州，大學後因獲得亞洲法律聯會（Asian Law Caucus）的工作機會來到舊金山。

鄒智涵在2018年加入楊馳馬團隊，先後幫助其勝出市議員和州眾議員補選，被媒體譽為「敲門拉票的天才」。舊金山觀察家報報導，鄒智涵在楊馳馬競選州眾議員席位時，敲了8萬5509扇門，打了17萬8000個電話，並在華人常用的微信群聊中宣傳，爭取到關鍵的亞裔選民支持，成為勝選的關鍵。

前市府僱員、羅偉競選顧問古多任副幕僚長。（羅偉提供）
前市府僱員、羅偉競選顧問古多任副幕僚長。（羅偉提供）
職業棒球隊舊金山巨人隊前高管斯洛特（Staci Slaughter）出任幕僚長。...
職業棒球隊舊金山巨人隊前高管斯洛特（Staci Slaughter）出任幕僚長。（羅偉提供）

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