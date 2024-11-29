黑五購物省錢 華女有這些秘訣

黑五期間，各大電商折扣力度頗大。（記者劉先進╱攝影）

傳統的購物狂歡季黑色星期五（Black Friday）襲來，各大商品都在特價出售。東灣華人Amy 表示，搶購便宜好貨的秘訣是，果斷出手、不要猶豫，還要貨比三家，仔細計算各大商家的折扣，找出最經濟實惠的組合購物。

今年黑五 促銷日，各商家鉚足了勁出大招。比如，電商巨頭Amazon亞馬遜 的折扣，早在21日就開始啟動，一直持續到29日。候任總統川普直言會對中國進口商品加關稅。消費者科技協會（Consumer Technology Association）的報告說，預計關稅減導致美國消費者價格大幅上漲，筆電和平板電腦價格上漲46%，電子遊戲機價格增加40%，智能手機漲價26%。

由於預期未來商品漲價，不少消費者大採購。Amy說，雖然自己不會像一些網友一樣囤貨一年，但也會提前購買便宜商品。比如雅詩蘭黛（Estée Lauder）的小棕瓶這兩天有特價七折，且附送贈品。她分兩單購買，獲得兩次贈品。「未來商品漲價，我不會再等到明年再去購物，而是在今年出手。」

Amy說，購物過程中，看中好的價格就果斷下手，不要猶豫，「過了這個村，就沒這個店」。比如Costco 網絡商城，28日有消費滿400減少50元折扣，她只看到出現了一天，後面就消失了。估計是商家早上推出，根據銷售情況適時調整。消費者出手一定要乾脆利落。

亞馬遜很早就放出蘋果筆電MacBook的優惠，Amy也一直躍躍欲試，但猶豫再三。在28日晚上看到一款MacBook的14寸筆電，內存(Memory)為24G，折後稅前價是2099元。她先下了單。但29日早上再次搜索，發現另一款內存36G、存儲器為1TB的筆電，售價是2799元，折扣為13%，於是又連忙下單，將之前的筆電訂單取消。「黑五期間，送貨其實非常慢。昨天下單的產品，今天還沒有送出，預計也要等到12月11日送到。所以取消也很方便，不用等到貨到了再去退貨，費時費力。」

Amy表示，要淘到物美價廉的產品，還需要貨比三家，不斷查看各種折扣。比如，Home Depot的特價595元拿下四件套家具，包括洗碗機、微波爐、冰箱和冷櫃。但需要煞費苦心的組合。而Costco網絡商城有消費滿1999元減300元。如果購買洗碗機、沙發等大件產品，頗為划算。因為Costco的洗碗機購買服務，不僅包含送貨安裝，還會將原本破舊的洗碗機免費拖走。「之前我到過其他店鋪詢問，拖走回收舊洗碗機本來就要200到300元額外費用。是一筆不小的資金，計算購物總成本時，不能只包含物品價格，一定要考慮這些額外費用。」