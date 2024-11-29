我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澤倫斯基首曝停火條件 現有領土獲北約保護就結束熱戰

「最帥東方濃顏美男」情斷 給女友分手費能買半套肖戰房子

黑五購物省錢 華女有這些秘訣

記者劉先進╱屋崙即時報導
黑五期間，各大電商折扣力度頗大。（記者劉先進╱攝影）
黑五期間，各大電商折扣力度頗大。（記者劉先進╱攝影）

傳統的購物狂歡季黑色星期五（Black Friday）襲來，各大商品都在特價出售。東灣華人Amy 表示，搶購便宜好貨的秘訣是，果斷出手、不要猶豫，還要貨比三家，仔細計算各大商家的折扣，找出最經濟實惠的組合購物。

今年黑五促銷日，各商家鉚足了勁出大招。比如，電商巨頭Amazon亞馬遜的折扣，早在21日就開始啟動，一直持續到29日。候任總統川普直言會對中國進口商品加關稅。消費者科技協會（Consumer Technology Association）的報告說，預計關稅減導致美國消費者價格大幅上漲，筆電和平板電腦價格上漲46%，電子遊戲機價格增加40%，智能手機漲價26%。

由於預期未來商品漲價，不少消費者大採購。Amy說，雖然自己不會像一些網友一樣囤貨一年，但也會提前購買便宜商品。比如雅詩蘭黛（Estée Lauder）的小棕瓶這兩天有特價七折，且附送贈品。她分兩單購買，獲得兩次贈品。「未來商品漲價，我不會再等到明年再去購物，而是在今年出手。」

Amy說，購物過程中，看中好的價格就果斷下手，不要猶豫，「過了這個村，就沒這個店」。比如Costco網絡商城，28日有消費滿400減少50元折扣，她只看到出現了一天，後面就消失了。估計是商家早上推出，根據銷售情況適時調整。消費者出手一定要乾脆利落。

亞馬遜很早就放出蘋果筆電MacBook的優惠，Amy也一直躍躍欲試，但猶豫再三。在28日晚上看到一款MacBook的14寸筆電，內存(Memory)為24G，折後稅前價是2099元。她先下了單。但29日早上再次搜索，發現另一款內存36G、存儲器為1TB的筆電，售價是2799元，折扣為13%，於是又連忙下單，將之前的筆電訂單取消。「黑五期間，送貨其實非常慢。昨天下單的產品，今天還沒有送出，預計也要等到12月11日送到。所以取消也很方便，不用等到貨到了再去退貨，費時費力。」

Amy表示，要淘到物美價廉的產品，還需要貨比三家，不斷查看各種折扣。比如，Home Depot的特價595元拿下四件套家具，包括洗碗機、微波爐、冰箱和冷櫃。但需要煞費苦心的組合。而Costco網絡商城有消費滿1999元減300元。如果購買洗碗機、沙發等大件產品，頗為划算。因為Costco的洗碗機購買服務，不僅包含送貨安裝，還會將原本破舊的洗碗機免費拖走。「之前我到過其他店鋪詢問，拖走回收舊洗碗機本來就要200到300元額外費用。是一筆不小的資金，計算購物總成本時，不能只包含物品價格，一定要考慮這些額外費用。」

Amy表示，黑五期間，有的店鋪門店價格可能比網購更便宜，但自己更傾向於網購，省去更多時間和精力，「有的店鋪進入要排隊，埋單也要排隊，太耽誤時間。掌握好網購秘訣，才是關鍵。」

節日假期間，不少顧客到店鋪消費。（記者劉先進╱攝影）
節日假期間，不少顧客到店鋪消費。（記者劉先進╱攝影）

黑五 Costco 亞馬遜

上一則

Trader joe's限量站立袋 感恩假期幾售完

下一則

搶感恩節黑五特價 Outlet上百人摸黑凌晨五點排隊

延伸閱讀

不滿待遇 全球亞馬遜員工罷工示威

不滿待遇 全球亞馬遜員工罷工示威
美國年底購物季好兆頭：今年感恩節網購額加速成長

美國年底購物季好兆頭：今年感恩節網購額加速成長
Costco刷卡驗身分 顧客覺得被當賊

Costco刷卡驗身分 顧客覺得被當賊
Costco刷卡驗身分 部分顧客覺得被當賊

Costco刷卡驗身分 部分顧客覺得被當賊
這瓶關節肌肉舒緩霜 亞馬遜9萬人說讚

這瓶關節肌肉舒緩霜 亞馬遜9萬人說讚

熱門新聞

川普與馬斯克11月19日在德州波卡奇卡觀看星艦火箭發射。（美聯社）

自由派低頭 柏克萊加大取消「馬斯克敗給法律」課

2024-11-23 18:54
艾姆瑞維爾房價五年期的跌幅在灣區所有城市中是最顯著的。（取自谷歌街景）

灣區房價飆高 不過東灣1城房價逆市下跌

2024-11-25 17:25
受害者愛絲特死時年僅17歲。（警方供圖）

45年前姦殺案偵破 兇手是報案者 當年躲過測謊 現用DNA技術破案

2024-11-28 14:40
灣區不穩定的天氣模式將持續到周末和下周，大氣河將持續活躍。（電視新聞截圖）

北加州暴風雨、山洪警報擴至東灣、南灣 強降雨恐到下周二

2024-11-23 01:20
嬰兒母親發布的錄像顯示，月嫂用被褥摀住嬰兒。（視頻截圖）

灣區月嫂虐嬰事件後續 希爾斯堡警方確認收到報案

2024-11-23 22:30
舊金山紀事報曾在選前報導，舊金山一些華裔選民轉向川普，在中文社群媒體上，更是有大量支持川普的聲音。（美聯社）

「我想安定生活」 賀錦麗這回敗在加州治安

2024-11-24 01:17

超人氣

更多 >
4生肖心地好專吸貴人 屬鼠收穫小確幸、他事業迎助力

4生肖心地好專吸貴人 屬鼠收穫小確幸、他事業迎助力
21世紀最偉大流行歌手 泰勒絲只排第2名… 網猜冠軍是「她」

21世紀最偉大流行歌手 泰勒絲只排第2名… 網猜冠軍是「她」
馬斯克與川普共度感恩節 還跳舞逗樂他 網笑稱「新兒子」

馬斯克與川普共度感恩節 還跳舞逗樂他 網笑稱「新兒子」
用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險

用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險
中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了