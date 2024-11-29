Trader joe's限量站立袋 感恩假期幾售完

折疊式站立設計受到消費者好評，裝載物品非常好用。（記者孫愛薇╱攝影）

頗受華人 喜愛的生鮮百貨超市Trader joe's，在感恩假期前後陸續上架各門市，限量的站立可摺疊購物托特袋（Stand-Up Collapsable Grocery Tote），不少人潮眾多的門市公告一位消費者限購一件站立袋規定。折疊式站立設計受到消費者好評外，原價3.99元的站立袋在網路平台ebay轉售價更高達39.99元。

這款站立可摺疊購物托特袋，以堅硬又彈性的四個側面與底板，打開時能站立裝載物品，收納時則可以摺疊成單片收納狀態，有消費者分享，這種有堅硬盒狀的設計，非常適合裝一些容易壓壞的物品，譬如糕點、麵包與雞蛋 等商品，使用一般的購物袋放置在後車廂時，購買的商品可能從袋中滾動出來，造成損傷。這款站立袋則可以保護物品。