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12強棒球冠亞賽 謝凱婷灣區趕赴日本 場外應援

記者孫愛薇╱聖塔克拉拉即時報導
賽後聚集在東京巨蛋外的台灣球迷大聲吶喊「Team Taiwan」。（受訪者提供）
賽後聚集在東京巨蛋外的台灣球迷大聲吶喊「Team Taiwan」。（受訪者提供）

世界棒球12強賽24日在東京巨蛋落幕，中華隊完封日本地主隊奪冠，台灣棒球史上歷史性的一刻。居住在灣區的「矽谷美味人妻」暨北美台灣科技年會主席謝凱婷，為趕上冠亞賽，23日從舊金山轉機台灣再到東京，馬不停蹄24小時，24日凌晨才抵達東京飯店。稍作休息再搭計程車直奔東京巨蛋。她分享直擊賽後場外台灣人高舉國旗吶喊「Team Taiwan」場面，就連日本球迷也加入，讓她與先生十分感動。

出發前往東京前，謝凱婷一直努力尋找入場觀賽的門票，很可惜並無所獲。即便無法入場，她仍堅持到場外為中華隊加油。

謝凱婷表示，心與台灣隊同在，覺得一定要站在場外應援台灣，一起迎來台灣的世界冠軍獎盃。她還分享，23日晚間從台灣出發到東京的航班上完全客滿，有一半都是台灣人，甚至有人從韓國轉機到東京，想要前往東京為中華隊加油。

在東京巨蛋場外得知中華隊獲得冠軍的那一刻，謝凱婷的情緒非常熱血澎湃又激動，「我和我先生老胡覺得不枉此生。老胡說看了一輩子棒球，第一次看到台灣得世界冠軍」，並提到這是他們生命中很寶貴的一刻，在場外跟著球隊場上表現一起笑一起哭。

謝凱婷表示，散場時，場外還是聚集了幾千人在東京巨蛋入口，遲遲不肯散去。許多人大聲吶喊「Team Taiwan」，台灣球迷都捨不得離開，拿著國旗拍照與喊口號。最後還有啦啦隊員出來與球迷一起合照，。多日本人都在旁邊圍觀，舉起大拇指比讚，甚至有日本人一起加入拿國旗喊「Team Taiwan」，謝凱婷與先生在旁看到感動落淚。

台灣球迷在場外應援，持國旗遲遲不肯散去。（受訪者提供）
台灣球迷在場外應援，持國旗遲遲不肯散去。（受訪者提供）
謝凱婷從灣區到東京，歷經超過24小時的辛苦搭機與轉機，能在場外見證奪冠的歷史畫面...
謝凱婷從灣區到東京，歷經超過24小時的辛苦搭機與轉機，能在場外見證奪冠的歷史畫面，感到非常值得。（受訪者提供）

日本 灣區 矽谷

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