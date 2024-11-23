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埋伏身後 連開18槍殺4人 金山幫派成員被定罪

記者劉先進／舊金山即時報導
舊金山地檢長謝安宜表示，36歲的金山男子法利至少連開18槍駕車，槍擊四名男子致死，被判謀殺罪、重罪犯非法持有槍枝罪等。（記者劉先進╱攝影）
舊金山地檢長謝安宜表示，36歲的金山男子法利至少連開18槍駕車，槍擊四名男子致死，被判謀殺罪、重罪犯非法持有槍枝罪等。（記者劉先進╱攝影）

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）表示，36歲的金山男子法利（Lee Farley）至少連開18槍駕車，槍擊四名男子致死，被判謀殺罪、重罪犯非法持有槍枝罪等。

檢察官根據金山警察局兇殺案調查組與社區暴力減少小組的詳盡調查，成功地對法利提出了強有力的指控。 金山警方調查耗時兩年，最終破獲這起案件。

根據證詞和庭審中出示的其他證據，2015年1月9日晚上10時1分，四名男子在Page街以南的Laguna街準備停放汽車時，遭到埋伏在身後的法利襲擊，身中至少18槍。儘管警方在槍擊發生兩分鐘內趕到現場並進行了急救，但四名男子均當場死亡。

法利被指控在有人駕駛的汽車上開槍，且作為重罪犯非法持有槍枝，這些指控均被證實。陪審團認定，謀殺案屬於駕車射擊，由活躍於街頭犯罪團夥的參與者所為，目的是為街頭犯罪團夥謀利。 他們還認定法利犯有多重謀殺罪，開槍導致四名年輕男子死亡。法利目前被拘留，等待判決。12月16日，法官將審判有關法利的前科案件。之後才能確定此次謀殺罪的判決量刑時間。

謝安宜表示，感謝被害人的母親和家人，感謝他們對地檢長辦公室的耐心和信任，為他們的家人伸張正義。「我們明白，雖然所做的一切都無法讓親人死而復生，但希望這一判決能給他們帶來些許安慰。我上任時就承諾，會確保這起案件得到審理，因為受害者已經等了太久。雖然這起震驚社區的殘忍謀殺案已經過去了近十年，但我們伸張正義的決心從未動搖過。」

助理檢察官奎格利（Nathan Quigley）表示，這次審判讓大家深刻認識到槍枝暴力對整個社區的危害，這些傷疤將永遠存在，這起案件表明，金山警察局和檢察官辦公室的官員們始終致力於為暴力受害者伸張正義，無論他們是誰，無論他們過去做了什麼，也無論需要花費多長時間。」

槍擊 舊金山

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