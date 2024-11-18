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OpenAI執行長奧特曼 加入金山市長過渡委員會

記者王子涵／舊金山即時報導
OpenAI執行長奧特曼加入羅偉市長過渡委員會，擔任副主席。(取自羅偉X賬號）
OpenAI執行長奧特曼加入羅偉市長過渡委員會，擔任副主席。(取自羅偉X賬號）

舊金山下任市長丹尼爾羅偉（Daniel Lurie）18日公布由十位政商兩界精英所組成的市長過渡委員會。其中OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）的加入成為焦點，兩位華裔領袖也位列其中。這個委員會將幫助羅偉在明年1月執掌舊金山市府。

奧特曼是委員會七位副主席之一。同時還包括華裔領袖舊金山警局前指揮官葉培恩（Paul Yep）、舊金山民主黨中央委員會主席湯曉慧（Nancy Tung）、舊金山前消防局長懷特（Joanne Hayes-White），Mission Asset Fund創辦人兼執行長José A. Quiñonez，推特前財務長、羅偉競選委員會副主席西格爾（Ned Segal），前士德頓市長、市議員塔布斯（Michael Tubbs）。

舊金山本次市長換屆被譽為該市最昂貴的競選之一，其中科技業投入了巨資，但多數都選擇支持羅偉的競爭對手。奧特曼作為科技業人工智能領域的領軍人物，他的加入也體現羅偉在科技業的影響力。

除此之外，羅偉還宣佈了三位過渡委員會的顧問人選，包括過渡委員會主任、前芳草地藝術中心執行長巴哈特（Sara Fenske Bahat）、舊金山前主計長羅申福（Ben Rosenfield）、州長紐森第一任幕僚長愛麗瑞（Ann O'Leary）。其中，愛麗瑞曾與羅偉妻子普羅達（Becca Prowda）共事。普羅達曾擔任紐森辦公室禮儀主任。

羅偉通過一份新聞稿表示：「我很高興介紹這個優秀且多元化的團隊，他們將協助知道我們的過渡，並為舊金山市民所要求的改變奠定基礎。」

過渡團隊的任務是輔助羅偉及其顧問與市府各機構建立聯繫，發展合作關係，並制定具有問責標準的「百日計畫」。

羅偉是舊金山發展百多年來首位毫無從政經驗的市長11月5日的大選中，他擊敗了執政經驗豐富的現任市長布里德、市議長佩斯金、前市長麥法恩、和市議員安世輝，成功當選第46屆舊金山市長。他以「城市需要一位局外人來打破現狀」為主張，獲得選民的支持。作為李維家族（Levi Strauss）財富的繼承人，他自掏腰包投入數百萬元，遠超其對手的花費。

羅偉表示，過渡委員會的成員「和我一樣致力於建立一個問責且高效的政府，以應對我們偉大城市面臨的諸多挑戰。」

OpenAI執行長奧特曼加入羅偉市長過渡委員會，擔任副主席。(美聯社)
OpenAI執行長奧特曼加入羅偉市長過渡委員會，擔任副主席。(美聯社)

舊金山 奧特曼 紐森

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