紀念于右任逝世60周年 幼子于中令親臨硅谷亞藝中心

于中令（前排中）与出席纪念會的專家嘉賓。（主辦單位提供）

民國元老、教育家和書法 大師于右任逝世60周年紀念日為11月10日，其幼子于中令當天受邀親臨硅谷亞洲藝術中心與四海書院協同舉辦的「致太平-于右任逝世60周年紀念展」，並參與討論會「和為極則：于右任的書學與太平理想」，分享心得真見。

于中令年事已高，近期又動過兩次手術，但聽聞紀念展仍欣然接受亞藝中心邀請，抱病與夫人從洛杉磯 飛來，親臨討論會，與現場和網路觀眾分享他與父親相處的細節。這也是研究于右任不可多得的第一手資料。

于中令分享，他因非常喜歡父親撰寫的「第二次世界大戰回憶歌」，所以特地請父親重寫一遍，父親花了兩年時間才寫完，裱成長卷後自己收藏至今。他說，雖然自己經常占據父親書桌，但父親從未逼迫自己練字，只囑咐他從「鄭文公碑」學起，交給他一本字帖，「如果被逼練字，恐怕很早就放棄書法了」。

當天上午于中令在亞藝中心觀展，看到父親入台之初的四屏詩書「高雄港口遙望」。他說：「老人家這一墨寶是74年前作在太平洋邊的，他當時在海邊撿拾的鵝卵石，也一直用為鎮紙。詩中第三句『天留吾輩開新運』更是各位在太平洋兩邊，努力中西文化交流的寫照。」

先輩皆與于右任交好的阮大仁、傅勵生、王敬群也從不同角度回憶與于右任交往的情境。阮大仁說，他有幸在大學快畢業時跟隨父親阮毅成在陽明山親眼看到于右任為小輩揮毫，老人家伸出四指用大拇指發力捻筆向右滾動的執筆，很少提按，非常奇特，可證明書法用筆上「拉力」比「推力」更容易發揮。

建築師傅勵生說他一生只見過父親傅狷夫哭過兩次，其中一次就是60年前父親讀報得知于右任去世。童年見過于右任在家用舊報紙練字的王敬群，帶來抗戰前夕于送給祖父王世杰的作品，說于右任簽名中「任」字寫法可判斷作品年代，「𡈼」中間O狀的是抗戰勝利前，之後有一段是E狀，最後階段任字又趨正楷。

北京銀帝藝術館前館長呂建富發來賀電，介紹說銀帝收藏有400餘件于右任書法，並多次在國內巡迴展覽，並在今年6月舉辦了「紀念于右任先生逝世六十週年書法、碑刻遺珍展」。

北美四海書院院長王廣宇從「創體」的角度解讀了于右任書法的特點。建築師、書家石龍生在展覽期間為觀眾做了多次現場導覽。

此次紀念展也特別展出珍稀文獻及于右任恩師沈衛及秘書和後學之作。其中有三位是他晚年在台助手胡恆、劉延濤和李超哉。活動當天早上，胡恆之子、灣區 知名創業家胡立民也來觀展並看望于中令先生。