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複選排名制如何幫助羅偉在舊金山市長選舉中大勝

編譯廖宜怡／即時報導
羅偉此次以大比數擊敗現任市長布里德當選為下任舊金山市長，複選排名制立了大功。（美聯社）
羅偉此次以大比數擊敗現任市長布里德當選為下任舊金山市長，複選排名制立了大功。（美聯社）

根據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，李維史特勞斯公司（Levi Strauss）繼承人羅偉（Daniel Lurie）此次能以大幅度差距擊敗現任市長布里德（London Breed）成為下任舊金山市長，主要歸功於舊金山市長選舉的複選排名制（ranked choice voting）。

開票結果顯示，羅偉在每一輪的複選排名計票中都處於領先地位，得票率目前為55.8%，領先布里德將近12個百分點。然而，在第一優先得票數（first-choice votes）方面，羅偉和布里德之間的差距並不大，羅偉的第一優先得票數為27.4%，布里德為24.5%。

複選排名制規定，每輪計票得票最少的候選人會被淘汰，其得票依選民的第二選擇重新分配給其他候選人，依此類推，直到有候選人得到過半數選票為止。

紀事報指出，羅偉在最後一輪以大比數勝出，是因為他在每一輪的轉移票數中都占據了主導地位。在頭幾輪計票中，羅偉和布里德的得票很接近，僅相差3到4個百分點。直到倒數第三輪，候選人麥法恩（Mark Farrell）被淘汰後，羅偉的得票開始出現決定性的領先。來自麥法恩的轉移選票使羅偉的得票從29%激增到42%，將他和布里德的差距從3個百分點擴大為11個百分點。

在麥法恩近5萬6000張轉移選票中，約53%的選票有投票給羅偉，其中19%的選票沒有再選擇其他候選人。布里德獲得了麥法恩18%的轉移選票，議長佩斯金（Aaron Peskin）則獲得10%。

在此次市長選舉中，羅偉和麥法恩被視為是除了布里德以外的另兩個溫和派選擇，他們在某些關鍵問題上的看法和布里德一致。不過，儘管三人存在一致性，羅偉和麥法恩代表了對現任政府不滿、希望進行改革的選民，這可能是部分溫和派選民將羅偉和麥法恩的排名排在布里德前面的原因。

除了獲得來自溫和派候選人的轉移選票，羅偉也獲得了進步派候選人的轉移選票，包括佩斯金和共和黨華裔候選人李愛晨（Ellen Lee Zhou）。李愛晨在第十輪計票中被淘汰，羅偉獲得了來自李愛晨的約1500票。布里德獲得了李愛晨的565票。

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