變革者羅偉 當選舊金山市長 創113年記錄 首次市府之外候選人奪魁

經過多輪計票，羅偉擊敗希望連任的布里德，當選金山市長。（記者劉先進╱攝影）

全美自由派之城舊金山 迎來新拐點。舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）7日宣布，經過多輪計票，一直稱自己為破局者、變革者的李維史特勞斯公司（Levi Strauss）繼承人羅偉（Daniel Lurie），擊敗希望連任的布里德（London Breed），當選金山市長。誠如羅偉5日晚競選派對所言，他實現了自1911年後113年以來，首次有市府之外的候選人當選市長。

其他三個強勁對手，包括布里德，市議長佩斯金（Aaron Peskin）、前市長麥法恩（Mark Farrell）都有過市府工作經驗。

7日下午最新的開票結果顯示，羅偉繼續擴大5日晚上的開票優勢，第一輪計票拿到69005張，多輪計票後斬獲11萬9440張選票，得票率為56.2%，而競選連任的布里德斬獲9萬3079張票，得票率43.8%。兩者之間差距為2萬6361張票，根據舊金山複選排名規則，羅偉當選。

雖然布里德一直表示，在任以來，犯罪率降低到10年以下最低，但金山仍然面臨市中心辦公室空缺、經濟低迷，遊民增加、毒品 和住房危機。選民普遍對現狀不滿。

羅偉在接受本報專訪時曾表示，全力以赴（all in），對抗市政廳的機器，對抗一位擁有160億預算 的在任市長。他希望作為變革者，填補警局500個人手空缺，增加縣警和911調度中心人手，上任第一天就將宣布，取締露天毒品市場，嚴厲打擊毒販。確保讓那些吸毒成癮和有精神健康問題的人離開街道，接受治療。

除了提升安全。治理毒品危機後，將成立一家市中心開發公司。由商界領袖、公民領袖和政府人員組成的公私合營企業，思考如何激勵企業重返金山、實現市中心多元化，增加市中心藝術、文化、餐飲、夜生活和住房，使其成為全天候社區。

他說，一旦警局恢復全員編制警力，將建設一個新警局，重點關注Yerba Buena中心、Moscone中心和聯合廣場的接待區，警員專注於購物者、遊客和來參加大會的人，從而恢復信心，吸引零售和商業回到市中心。