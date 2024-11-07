我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華埠發生命案 華男遭捅死橫屍超市前

白宮幕僚長出爐 川普宣布挑中威爾斯

羅達倫承認敗選 祝賀李卡多當選加州第16區國會議員

記者葛歆睿 / 聖塔克拉拉縣即時報導
在加州第16區國會席位競選中，前聖荷西市長李卡多以近20%的絕對優勢領先，加州眾議員羅達已經承認敗選。（本報資料照片）
在加州第16區國會席位競選中，前聖荷西市長李卡多以近20%的絕對優勢領先，加州眾議員羅達已經承認敗選。（本報資料照片）

矽谷最熱門的加州第16區國會席位競選中，前聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）以近20%的絕對優勢領先，加州眾議員羅達倫（Evan Low）已經承認敗選。李卡多將於2025年1月正式接替16區現任議員艾許（Anna Eshoo)，成為聖馬刁縣和聖塔克拉拉縣選民在國內的代表。

選舉之夜開始計票以來，李卡多一直領先羅達倫。羅達倫已經向李卡多表示祝賀，並對他的支持者表示感謝。他在X平台發文寫道：「雖然選舉結果不是我們所希望的，但我為我們開展的以人為本的競選活動感到自豪，我們關注的是影響加州第16區選民日常生活中非常現實的問題。」

羅達倫表示，他在周三晚上與李卡多進行了電話交談，並感謝他進行了一場激烈的競選活動，「他的成功將是我們在矽谷的成功」。

李卡多在宣布勝選的聲明中感謝羅達倫的祝愿，「我感謝羅達倫今晚早些時候的良好祝愿和祝賀，我也很高興收到國會女議員艾許的祝賀和支持。我與社區對她30年來的領導和服務表示深切的感謝」。

李卡多表示，他正在努力組建一支國會工作人員團隊，為他在矽谷和華盛頓特區的選區提供服務。他還透露，當天接到民主黨眾議院領導層致電，邀請他飛往華盛頓特區，與少數黨領袖杰弗里斯（Hakeem Jeffries）及其團隊會面，討論委員會的任務並設立辦公室。

李卡多回顧競選活動指出：「在過去的11個月裡，我們競選中的對話重點是解決社區面臨的問題，從高生活成本到遊民問題，我為社區對我們的回應感到自豪，並為我們所看到的大力支持感到榮幸。」

在競選期間，李卡多撰寫了一本長達130頁的書「Let’s Get it Done」，就降低生活成本、建造更多可負擔住房、減少遊民、並保護生育權利等其他關鍵議題，闡述了他詳細的計畫。在線閱讀網址：samliccardo.com/plan

李卡多和羅達倫為了爭奪32年來首次空出的加州16區國會議員席位展開了異常激烈的競爭。初選歷史性的平局引發了一場頗具爭議的重新計票。此後，李卡多和羅達倫衝突加劇，從爭奪背書、互相批評，到電視辯論、向聯邦選舉委員會投訴。

同時這場選舉耗資巨大，雙方總共花費880萬元。李卡多在競選期間總共籌集了超過540萬元，而羅達倫則籌集了超過340萬元。在競選活動之外，兩位候選人還獲得了數百萬名獨立支持。外州億萬富翁、前紐約市長布隆伯格（Michael Bloomberg）為李卡多提供了總計200萬元的獨立支持。而羅達倫也得到了該州最大的企業業主集團和電力公司PG&E的獨立支持。

加州 矽谷 遊民

上一則

羅偉暫領先布里德 有望當選金山市長 演講7度談「愛」

下一則

歡度佳節 世界日報萌寵耶誕造型大賽 總獎金2千美元

延伸閱讀

加州此地3周內地震130次 或大震前兆

加州此地3周內地震130次 或大震前兆
加州10公投案 6項贊成、4項反對

加州10公投案 6項贊成、4項反對
加州聯邦參議員席位之爭 民主黨謝安達輕鬆取勝

加州聯邦參議員席位之爭 民主黨謝安達輕鬆取勝
加州10公投案開票進度 6個YES 4個NO

加州10公投案開票進度 6個YES 4個NO
民主黨志工中心開票夜 羅達倫、安沛倫同看直播

民主黨志工中心開票夜 羅達倫、安沛倫同看直播

熱門新聞

一對70多歲的退休夫妻，去年決定搬到法國度晚年。去年10月成行，如今決定搬回美國。圖為舊金山街景示意圖。(Pexels)

「只有痛苦」移民法國夢碎 舊金山退休夫婦搬回美國

2024-11-06 01:14
截至6日下午3時，加州十大公投提案內有六項贊成、四項反對，其中36號法案支持者最多。（美聯社）

加州十項公投案結果出爐 6個YES 4個NO

2024-11-06 19:42
圖為阿根廷螞蟻。（美聯社）

專家：螞蟻大軍將入侵家門 兩招應對

2024-11-04 01:00
羅偉得票暫居第一，有望當選舊金山市長。(記者劉先進╱攝影)

舊金山市長選舉 羅偉得票暫列榜首 有望當選

2024-11-06 01:54
梅姨家門前有著大型南瓜雕刻裝飾，排隊人潮最早下午兩點就已經開始排隊。（記者孫愛薇／攝影）

萬聖節討糖果：梅姨家大排長龍、 西部小鎮鬼屋最吸睛

2024-11-01 02:20

加州10項公投提案初步開票結果

2024-11-05 23:33

超人氣

更多 >
「美國隊長」爆斷崖式崩壞？高顏值全球愛 現在變阿宅

「美國隊長」爆斷崖式崩壞？高顏值全球愛 現在變阿宅
麥當勞的早餐和薯餅為什麼不全天候供應？前員工解密

麥當勞的早餐和薯餅為什麼不全天候供應？前員工解密
賓州參院席次翻紅 藍45：紅53

賓州參院席次翻紅 藍45：紅53
狂人回歸會如何？川普承諾當選後要做這7件事

狂人回歸會如何？川普承諾當選後要做這7件事
科州男吃麥當勞毒洋蔥漢堡亡 妻自責：我把洋蔥挑出來給他吃

科州男吃麥當勞毒洋蔥漢堡亡 妻自責：我把洋蔥挑出來給他吃