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第16區國會議員競選 李卡多演講承諾帶向更光明未來

記者王日芯／聖荷西即時報導
李卡多在一家酒館開辦選舉之夜派對。(記者王日芯/攝影)
李卡多在一家酒館開辦選舉之夜派對。(記者王日芯/攝影)

經歷了11月5日一夜激烈的競選戰役後，李卡多(Sam Ricardo)宣布當選下一任國會議員，目前票數為11萬6381票，占比約59.9%。在勝選夜的聚會上，李卡多對支持者發表了一場充滿熱情與希望的演講，承諾為實現城市的繁榮、安全和包容而奮鬥。

「我們一起走到今天，靠的是社區的力量和每位市民的付出，」李卡多在演講中說，「作為一位多年來傾聽社區心聲的公僕，我深知我們面臨的挑戰，以及我們取得的進展。這些問題並不簡單，但我會為大家的需求而奮鬥，並確保聯邦政府成為我們可靠的合作夥伴。」

李卡多對支持者表達了誠摯的感謝，尤其感謝家人及其競選團隊的無私奉獻。他特別提到，他會始終將社區的福祉放在首位，並承諾在華盛頓將這種承諾繼續下去。

李卡多在演講中強調了將優先解決的主要議題，包括無家可歸問題、住房危機等。他說，他們有迫切的工作要做，面臨著無家可歸、經濟不穩定、社會分裂等挑戰，但他們也有無限的潛力和無數的機會，大壓要團結一致，將分歧轉變為建設性的對話，透過聯邦與地方政府的緊密合作，城市和國家將更安全、更包容。

李卡多表示，在這場競選過程中，不僅關注自己的需求，還注重傾聽不同政治立場的聲音。無論哪個黨派，都希望找到切實可行的解決方案。他指出，彼此尊重與協作是解決問題的唯一途徑，並呼籲全國團結起來應對共同挑戰。

李卡多在演講結束時感謝了團隊的努力，並展望未來。他說，作為一名國會議員，他將不負支持者的信任，繼續傾聽和服務社區，將聯邦政府的資源帶回家鄉。李卡多說：「這是我們的起點，我們的努力才剛剛開始。感謝每一位元站出來支援民主進程的公民。」

對於李卡多上台，北加州台灣論壇總召李漢文分析，李卡多展現出清晰的政策主張，特別關注電價調控、交通基建、無家可歸者援助等核心民生問題，並承諾深化台美關係，為民主發聲。

她說，李卡多作為聖荷西兩屆市長，他對民意有著深刻理解，他在競選期間承諾一旦當選將繼續推進台美聯盟，積極推動台灣融入國際社會，早在市長任內，他就公開支持台灣加入世界衛生大會，認為台灣應在全球醫療體系中發揮作用，並批評聯合國排除台灣是不公正的。

李漢文分析，民生方面，這位新晉國會議員關注灣區電價問題，認為當前電價偏高，應該為居民減輕生活負擔。此外，他計畫推動高鐵建設以連通北加州和南加州，這一交通樞紐專案在其市長任期內便被列為重點，但因沿線區域的反對意見長期受阻。

她說，打通加州南北的高鐵專案不僅有助於民眾通勤，還將極大促進物流效率，推動地區經濟發展，李卡多的多重政策主張凸顯了他以民生為導向的施政目標，並強調將通過外交推動民主事業。

李卡多感謝家人和團隊對他的支持。(記者王日芯/攝影)
李卡多感謝家人和團隊對他的支持。(記者王日芯/攝影)
李卡多的支持者們齊聚一堂。(記者王日芯/攝影)
李卡多的支持者們齊聚一堂。(記者王日芯/攝影)

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