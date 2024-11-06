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加州十項公投案結果出爐 6個YES 4個NO

司法部急轉彎 特別檢察官打算逐步結束川普聯邦官司

加州十項公投案結果出爐 6個YES 4個NO

記者江碩涵／聖荷西即時報導
截至6日下午3時，加州十大公投提案內有六項贊成、四項反對，其中36號法案支持者最多。（美聯社）
截至6日下午3時，加州十大公投提案內有六項贊成、四項反對，其中36號法案支持者最多。（美聯社）

美國大選5日晚間結果出爐，州提案也陸續開票，截至6日下午3時，十大公投提案內有六項贊成、四項反對。其中正反雙方比率最懸殊的是「加重毒品竊盜刑責」的36號提案，支持方占了七成。而反對方比率最懸殊的是「擴大租金管制」的33號提案，反對者逾六成。

加州十大公投提案涵蓋治安、住宅、教育、氣候變化、公共安全和經濟政策等議題，不僅代表加州選民對政策的態度，同時也將影響居民未來幾年的生活。根據加州選舉最新結果顯示，目前十大公投提案中，有六項贊成方領先。

目前投票支持者比率最高的就是36號提案，內容是「加重毒品與竊盜刑責」，也等於是部分推翻選民2014年批准的第47號提案，目前支持方占了70.4%，是十大公投案中唯一支持者突破七成的提案。許多華裔團體也相當支持36號提案，認為必須透過加重刑罰，減少治安與犯罪問題。

支持者比率第二高的是35號提案，支持方占比為66.8%，此提案由加州醫療產業發起，目標是替加州醫療保險籌集更多資金，並阻止立法者利用這些資金「填補其他預算赤字」，並要求州長履行承諾，「永久確保」將這筆稅款用在低收入患者的醫療保健。

支持占比第三高的3號提案是則有關婚姻平權，內容是「透過加州憲法確認同性婚姻」，目前支持方達61%。2015年加州同性婚姻禁令裁定為違憲，美國最高法院隨後將同性婚姻合法化，但這項同性婚姻禁令卻仍存在於加州憲法中，因此3號提案等於是州的憲法修正案，刪除這項同性婚姻的禁令，視同於同性婚姻的合法化。

另外支持者較多的還有與債券相關的2號和4號提案，支持方占比分別為56.8%、61%。2號提案是「百億公債助學校修繕與升級」，此項提案與家有學齡孩童者較有關係，由民主黨提出，內容是替K至12年級的學校提供 85億美元、為社區學院提供15億美元用來建設和現代化老舊建築等維修，政府將在35年內連本帶利的償還這筆債券。

4號提案是「加州氣候債券」，同樣由民主黨提出，內容包括38 億美元用在飲用水和地下水、15 億美元用在森林健康和撲滅山火計畫，12 億美元用於因應海平面上升問題，是「一籃子的計畫」。根據紀事報報導，立法辦公室指出，此提案將提供州府每年花費約四億美元、持續 40 年。

34號提案目前支持方51.5%，處於五五波的狀態，此提案要求某些醫療機構將聯邦處方藥計畫的98%收入用在病人護理上，值得注意的是，這項提案由加州房東貿易集團發起，是針對愛滋病醫療基金會（AIDS Healthcare Foundation）積極資助33號租金管制的提案而提出的。

反對方目前占比最高的就是33號提案「擴大租金管制」，反對方占了61.6%。33號提案內容是「允許地方政府實行租金管制」，由愛滋病醫療基金會提出。因為加州法律規定，1995年後建造的出租單位、單戶住宅和新租戶不受當地租金管制，此提案就是想要有「更多租金管制」。但目前反對方占多數，此提案沒有通過。

另外三項目前沒有通過的提案分別是5號提案「讓地方住房道路債券更易通過」，反對方占比55.8%；6號提案「結束強制監獄勞動」，反對方占比54.9%；以及32號提案「基本時薪18元」，反對方占比52%，這三項提案尚在五五波階段，可能還有變數。

加州十大公投提案涵蓋治安、住宅、教育、氣候變化、公共安全和經濟政策等議題。（美聯...
加州十大公投提案涵蓋治安、住宅、教育、氣候變化、公共安全和經濟政策等議題。（美聯社）
加州十大公投提案涵蓋治安、住宅、教育、氣候變化、公共安全和經濟政策等議題。（美聯...
加州十大公投提案涵蓋治安、住宅、教育、氣候變化、公共安全和經濟政策等議題。（美聯社）

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