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加州十項公投案結果出爐 6個YES 4個NO

司法部急轉彎 特別檢察官打算逐步結束川普聯邦官司

屋崙市長盛桃和阿縣地檢長官善貞 都可能被罷免

記者劉先進╱屋崙即時報導
目前罷免盛桃支持者獲得3萬1838張票，得票率65.19%，遠超反對罷免的得票率34.81%。（記者劉先進╱攝影）
目前罷免盛桃支持者獲得3萬1838張票，得票率65.19%，遠超反對罷免的得票率34.81%。（記者劉先進╱攝影）

截至發稿，東灣兩個罷免公投得票率均超過50%，暫時領先。屋崙亞裔市長盛桃（Sheng Thao）和阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price），都可能面臨罷免。兩人的接替者程式迥然不同。最極端的情況，屋崙可能面臨五個月內更換四任市長。而官善貞接替者最快明年年初上任。到2028年，阿縣最多有三位地檢長輪番就職。

根據阿縣選務處的數據，支持罷免官善貞的一方，獲得13萬4256票，得票率為64.79%，遠超反對罷免的35.21%得票率。阿縣選務處預計大選年投票率為80%，但目前投票率僅僅24.28%。

2022年通過的一項州法律，將地檢長競選與總統選舉年重新結合起來，意味著官善貞的任期為六年，將於2028年結束。如果她被罷免，阿縣議會將任命繼任者，任期兩年，直到2026年大選。無論誰在2026年當選，都將完成剩餘任期，直到2028年，再選舉新任地檢長。這意味著，到2028年，阿縣最多有三位地檢長上任。

阿縣議會僅在11月選舉後的兩周內舉行會議，但那時罷免選舉結果還沒有認證。考慮到點票時間，以及加州允許有30天的時間認證，縣議會可能最快1月初決定，誰臨時接替地檢長。

目前罷免盛桃支持者獲得3萬1838張票，得票率65.19%，遠超反對罷免的得票率34.81%。若盛桃被成功罷免，情況會非常複雜。她將繼續任職直至投票結果得到認證，這可能要到12月中旬。屆時，屋崙市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）將接任臨時市長。但勵琪正在競選阿縣第五區議員，目前票數暫時落後領先者3329張，還有反超可能。如果她逆轉獲勝，明年1月就職。那樣則將由屋崙副市長接任市議長，並成為下一任臨時市長，直至特別選舉。

根據規定，盛桃卸任後120天內必須舉行特別選舉，最遲可能在明年4月舉行。當選者只任職兩年，完成盛桃剩餘任期。2026年，屋崙再進行一次市長選舉。從今年罷免選舉結果確認到明年4月，五個月內，屋崙將交替更換四位市長。

罷免公投中，支持罷免阿拉米達縣地檢長官善貞的得票率超50%。（記者劉先進╱攝影）
罷免公投中，支持罷免阿拉米達縣地檢長官善貞的得票率超50%。（記者劉先進╱攝影）

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