Meta亞裔員工爆料 公司憑空誇大AI收入預測遭開除

Meta亞裔員工爆料公司憑空誇大人工智慧收入預測遭開除，正提起訴訟。（取材自Pexels）

據信使報（Mercury News）報導，2022年底，Facebook母公司Meta看到ChatGPT 風生水起，就全力開發自己版本的生成式人工智慧 （generative AI ）。但一名舉報人在她的訴訟中聲稱，當她指出這家社交媒體巨頭對這項技術的收入預測誇大了15億美元，是一個「憑空捏造 」的數字之後，她被要求放棄此事，遭到騷擾，然後被解僱。

Yuet-PengCheong曾在Meta擔任過三年的產品經理，2022年8月被調到蒙洛公園市（Menlo Park）公司的生成式人工智慧開發部門。新職位對Cheong來說是「夢想成真」，但「很快就變成了噩夢」，Cheong上周向舊金山縣高等法院提起的舉報人被報復和不當解僱訴訟中這樣稱。

Meta在一封電子郵件聲明中稱Cheong的指控「毫無根據」（without merit），並表示將「積極抗辯」。

訴訟稱，在幾個月內，OpenAI公開發布的ChatGPT推動Facebook將生成式人工智慧作為「重中之重」，Cheong的上司戈拉米（Maryam Gholami）告訴公司的數據科學家，將與生成式人工智慧相關的廣告銷售收入增長預期提高15億美元。

Cheong認為戈拉米是在「憑空捏造這些新數字」，她告訴戈拉米，「Meta的生成式人工智慧部門沒有明確的途徑來實現這種任意的收入增長預測，因為（之前的預測）所依據的假設仍然沒有改變」。Cheong擔心，Meta公司「可能會利用這一誇大的目標來人為地提高其當時搖搖欲墜的股價」。但戈拉米「迅速制止了Cheong的擔憂，命令她放棄這個話題，繼續做自己的事情」。

訴訟稱，戈拉米 擔心Cheong會在公司內部或外部表達她的擔憂，於是「開始針對、破壞Cheong，並對Cheong採取侵略性和敵意的行動」。

這些包括戈拉米擔心Cheong會將虛報營收的預測告訴營收主管，說只有她自己才應該與他交談，並威脅Cheong說要給她一個很差的績效評級；戈拉米禁止Cheong參加與MetaCEO查克伯格（Mark Zuckerberg）的會議；在一次一對一的會議上，戈拉米像訓斥孩子一樣訓斥了Cheong，因她向一位經理投訴了戈拉米的行為；2023年初，Cheong告訴戈拉米和Meta，她需要請緊急假去馬來西亞照顧剛剛腎衰竭的父親，兩天後，戈拉米通過電子郵件告訴她在八天內制定一份廣告策略，之後說不再歡迎她參加任何人工智慧會議。

訴訟稱，Cheong再次向經理、一名高管和人力資源部門投訴戈拉米 的騷擾行為。人力資源部隨後進行了「不充分 」的調查，就在Cheong聘請律師代表她參與調查之後，她於去年6月被解僱。

Cheong正在尋求未具體說明的損害賠償。