加州十大提案受關注 36號提案成治安政策指標

美國大選11月5日投開票，加州除了地方官員候選人競逐外，州提案結果也陸續出爐，此為加州州府。（美聯社）

美國大選11月5日投開票，加州 除了地方官員候選人競逐外，州提案結果也陸續出爐，這些提案涵蓋了治安、教育、氣候變化、公共安全和經濟政策等議題，不僅代表著加州選民對政策的態度，同時也將影響居民未來幾年的生活。其中最受人關注的就是36號提案(Prop. 36)，目標是加重竊盜、販毒等處罰，被視為改善治安問題的政策風向球。

36號提案若獲得投票通過，將允許檢方對持有特定毒品 及價值低於950美元的竊盜行為提出重罪指控，前提是被告已有兩次毒品或竊盜犯罪記錄，這意味著某些毒品和竊盜罪犯恐面臨更嚴厲的懲罰。

36號提案也被視為「部分推翻」2014年獲公投通過的第47號提案，第47號提案將部分非暴力重罪調降為輕罪，而竊盜金額就是設定為950美元。不少支持36號提案的組織社團認為，就是因為有47號提案，讓許多竊盜慣犯不會被指控重罪，因此更肆無忌憚，也導致加州出現多起「零元購」。

不過反對36號提案者則認為，36號提案將使得加州在刑事改革方面倒退，可能摧毀原本協助更生人重返社會的各項機制，認為若想關注打擊犯罪，應透過預防與支持措施進行投資，而不是回到以懲罰為主的舊模式。

選戰一開打，36號提案就成為許多政治性組織、團體主力討論的內容，正反討論也間接顯示各派人馬對於進步派的容忍度。不過這次加州提案相當多元，除了治安問題外，教育、住屋、租金 管制和最低工資等提案也受到相當多選民的重視。

與教育有關的2號提案(Prop. 2)將提出100億美元債券建設、現代化學校。5號提案(Prop. 5)則是讓地方政府更容易為經濟適用房和其他基礎設施借款。32號提案(Prop. 32)則將州最低工資提高到每小時 18 美元。

加州十大提案5日晚間8時陸續開票，世界日報將持續更新進度並報導最終結果。