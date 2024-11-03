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駱家輝：賀錦麗若當選 美中聯手減排

記者劉先進╱舊金山即時報導
前美國駐華大使、前華盛頓州長和前商務部長駱家輝3日說，若賀錦麗當選，期望兩國發揮領導作用、建立夥伴關係，共同減少溫室氣體排放，找到治癒癌症的方法，阻止朝鮮發展核武器，打擊全球恐怖主義。（取自商務部官網）
前美國駐華大使、前華盛頓州長和前商務部長駱家輝3日說，若賀錦麗當選，期望兩國發揮領導作用、建立夥伴關係，共同減少溫室氣體排放，找到治癒癌症的方法，阻止朝鮮發展核武器，打擊全球恐怖主義。（取自商務部官網）

前美國駐華大使、前華盛頓州長和前商務部長駱家輝（Gary Faye Locke）3日接受世界日報專訪時說，美中兩國關係緊張，政治上有根本性的分歧，但有許多共同關心的領域。若賀錦麗當選總統，期望兩國發揮領導作用、建立夥伴關係，共同減少溫室氣體排放，找到治癒癌症的方法，阻止朝鮮發展核武器，打擊全球恐怖主義。

駱家輝表示，川普的經濟政策中希望增加中國商品進口關稅，將成本轉嫁給美國消費者，會導致美國物價大漲。同時，中國會祭出相應關稅策略，美國波音飛機和大豆等產品上漲、競爭力減弱中國改從別國進口，美國製造商會減少供應，進而引發失業增加。雖然拜登政府保留川普此前的大部分關稅，但沒有提高。只是確保美國公司不能向中國出售最先進的高科技產品，進而用於軍事用途。此舉沒有提高消費者成本。

駱家輝稱讚賀錦麗的經濟計畫有頗多激勵措施，為首次購房者提供2萬5000元補貼，提高稅收抵免，為有家庭和孩子的納稅人減稅，降低小企業的稅收，有利於民眾。他表示，華裔在美國擁有中小企業。賀錦麗關注的是普通人，是那些擁有商店、小企業、雜貨店、洗衣店、小型科技公司的普通人。「她真正理解小企業才是美國就業機會的主要來源，需要確保它們能夠繁榮發展，能夠盈利。

駱家輝說，美中關係目前非常緊張，讓他感到難過。因為全世界都期待美中合作解決世界上的許多問題。中國和美國均無法獨自解決氣候變化和減少溫室氣體排放的問題。美國人均溫室氣體排放量比世界上任何其他國家都要高。中國溫室氣體排放總量更高，人口卻是美國的四倍。因此，要真正解決氣候變化問題，需要美中兩國大幅減少溫室氣體排放。若任何一方減少溫室氣體排放，另一方無所作為，所做的犧牲和改變將付之東流。

駱家輝說，若賀錦麗當選，大家都在期待中國和美國發揮領導作用、建立夥伴關係，共同減少溫室氣體排放，找到治癒癌症的方法，阻止朝鮮發展核武器，打擊全球恐怖主義。「兩國政治上有根本性分歧，但有許多共同關心的領域，科學家、教育家和工程師可以合作。如果川普像他承諾的那樣提高關稅，美中關係將惡化，兩國將沒有合作解決世界其他問題的意願。」

駱家輝強調，今年大選至關重要，希望華裔投出審慎一票。華裔希望孩子長大成才，成為遵紀守法的公民、努力工作，希望孩子以政治領袖為榜樣。「我們想告訴孩子，去追隨川普、以他為榜樣嗎？」

駱家輝說，無論你是民主黨還是共和黨，這都不重要。目前有許多優秀的共和黨人，他許多朋友也是共和黨人，但他們有道德、誠實、善良，尊重他人。「我們想要一個總是到處說別人壞話的總統嗎？有趣的是，川普手下的一些高層，從幕僚長到辦公室人員，甚至包括副總統，前副總統，都表示他只關心自己，對美國人民來說是危險的。他並非華裔應該告訴孩子們效仿的榜樣。」

川普 華裔 關稅

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