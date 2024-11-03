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舊金山選民積極參與投票 提前投票與郵寄選票創高

記者李怡╱舊金山即時報導
選務處週日的現場投票情況，選民熱情參與。（記者李怡╱攝影）
選務處週日的現場投票情況，選民熱情參與。（記者李怡╱攝影）

3日是大選前最後一個周日，舊金山市政府選務處持續向選民開放提前投票。記者走訪發現，現場投票人數較平時工作日顯著增加。

據選務處數據，舊金山市民對5日的大選表現出較高的參與度。隨著提前投票的開放，選民在不同時間點的參與情況持續增長，尤其是臨近選舉日的幾天。從數據顯示，10 月17日到11月2日之間，親自到場投票的人數逐漸攀升。10 月底的投票數字相比起初期幾天幾乎增長了數倍，反映出選民對於選舉的重視，也體現了選民選擇提前投票以避免選舉日排隊的趨勢。

在郵寄選票方面，本次選舉已經接收並接受了超過 17 萬張選票，顯示出郵寄投票作為便捷的投票方式，得到了廣泛使用。然而，也有小部分郵寄選票在審核過程中遇到問題，特別是簽名不符和缺少簽名的情況。

選務處發言人表示，截止到目前共有 485 張選票被挑戰，其中 280 張因簽名不符而遭遇挑戰，反映出簽名驗證在確保選票真實性中的關鍵作用。郵寄選票的合規性在當前選舉制度中尤為重要。這樣的挑戰機制可以確保投票過程的公平和透明。

在選務處現場向前來投票的選民了解到，在這次舊金山選舉中，選民關注的議題和投票項目，主要集中在地方政策和市政府的重要職位選舉中，其中市長選舉倍受關注。

亞裔選民 Jane Chang表示，作為城市的最高領導職位，市長選舉當然會是關注的焦點。希望選出一位能夠帶領舊金山解決無家可歸問題、提升公共安全、改善住房的市長。

在即將到來的5日選舉中，多項提案直接關係到市民的日常生活。例如，有關住房政策的提案，包括限制房租上漲或加快經濟適用房建設的議案，深受市民關注。此外，涉及公共安全、教育資金、基礎設施投資的提案也成為選民關心重點。

其中特別的是向非公民開放舊金山教育委員選舉。華裔家長劉振興表示，教育是華人最重視的領域。作為綠卡持有人能親自投票，很有參與感。希望選出能夠改善教育環境、提高學校資源分配效率的代表。

本次選舉中，治安問題與警察改革也備受關注。包括有關於警察資金分配和執法改革的議題成為選民關心的重點。選民希望能夠找到平衡，既保證公共安全，又確保執法過程的公平公正。

改善舊金山的公共交通系統和基礎設施，也是本次選舉中的重要議題。選民對於如何提升公共交通的便利性、減少交通擁堵，並優化基礎設施投入有著高度興趣。

這些投票項目涵蓋了市民生活的方方面面，也反映出選民對舊金山未來發展的期待和關注。

選務處回應，舊金山選民參與熱情逐年提高，尤其是在合併普選和總統選舉等重要選舉中。2022 年的合併普選吸引了 49萬7561 名登記選民，其中超過 31 萬人參與投票，顯示出超過 60% 的參與率。

本次選舉雖然還未結束，但從提前投票和郵寄投票的數據來看，市民的參與熱情依舊高漲。預計在投票日當天會有更多選民前往投票所，這種高水平的公民參與有助於提升選舉的代表性，確保選出的代表能更好地反映市民的意見和需求。

選務處增加選票桌，為迎5日現場投票高峰。（記者李怡╱攝影）
選務處增加選票桌，為迎5日現場投票高峰。（記者李怡╱攝影）
選務處周日的現場投票情況，選民熱情參與。（記者李怡攝影）
選務處周日的現場投票情況，選民熱情參與。（記者李怡攝影）
選務處周日的現場投票情況，選民熱情參與。（記者李怡╱攝影）
選務處周日的現場投票情況，選民熱情參與。（記者李怡╱攝影）
選務處提供的郵件寄回數據。（記者李怡/翻攝）
選務處提供的郵件寄回數據。（記者李怡/翻攝）

投票 舊金山 亞裔

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