金山市長候選人麥法恩：大刀闊斧改革 讓金山重回正軌

麥法恩拜訪華埠。（記者劉先進╱攝影）

金山市長候選人、前市長麥法恩（Mark Farrell）接受世報專訪時，透露的競選改革綱領激進而大膽，包括解聘現任警長，大刀闊斧的取消市政部門簽署非營利性合同的權利，集中到市長辦公室旗下，監管和評估績效，以削減政府支出。誓言增強安全，清潔街道，發展經濟，「讓舊金山重回正軌」。

（分標）抨擊現任市長 市政廳崩潰

在競選官網，麥法恩提出雄心勃勃的百日議程（100-Day Agenda），專注於公共安全、遊民 、住房、毒品危機、經濟復蘇等難題。

提及和其他候選人的區別，麥法恩表示，他經驗豐富，擔任預算 委員會主席和市長時，擴大警局，達到創紀錄的人員編制水準，清除大型遊民營地，推動經濟政策。他抨擊現任市長布里德德市政廳崩潰且失敗，六年過去，問題重重。指責另一強勁候選人羅偉（Daniel Lurie）沒有從政履歷，「羅偉一生所做的只是創辦一家非營利組織，向其他非營利機構提供資金，他參加競選的唯一原因是從母親那裡繼承了錢。他沒有資格和經驗。這樣的背景不足以讓他解決金山的公共安全、經濟和遊民等問題。」

麥法恩說，行走於城市，大家最關注的是公共安全。位於歐文街的小面館東主說，有熟客從正門進入餐廳，坐了兩分鐘，停在門口的車子被偷。有人訴苦，一個月汽車催化器被盜走兩次。「我父親曾在軍隊服役。祖父是紐約警員，公共安全是政府的首要工作。」

麥法恩說，他是首個推出反亞裔 仇恨平台的人。還承諾設立一條專門針對反亞裔仇恨犯罪的熱線，與地檢長和警局協調起訴仇恨犯罪。每年為五所警校提供資金，僱傭更多粵語、國語的雙語警員。

（分標）撤換警長 取消部門簽署非盈利合同權利

麥法恩說，他是首個推出反亞裔仇恨平台的人。還承諾設立一條專門針對反亞裔仇恨犯罪的熱線，與地檢長和警局協調起訴仇恨犯罪。每年為五所警校提供資金，僱傭更多粵語、國語的雙語警員。

麥法恩最激進的政策之一，就是解僱現任警長史考特（William Scott），並任命新警長。他說，警長是個好人，但是個允許市長削減警局預算的局長，警員配備已減少25%以上，無法招募新的警員，士氣低落。他希望有一位不同的局長，願意一起爭取增加預算和人手、積極招聘、在警察委員會每天粗暴對待街頭警員時挺身而出。「我需要的不是現任局長，而是一位敢於抗爭、重塑警局的人，即使可能面臨有人反對的風險，我也一往直前。」

麥法恩說，金山預算158億，問題不在收入，而在無效支出。去年布里德提供資金給248家非營利組織，解決遊民問題。有52個不同的部門，有能力簽發非營利合同。「非常瘋狂，浪費、低效！」必須讓一位具有財務背景的市長來領導削減預算。他的政策頗為「大刀闊斧」，取消每個部門簽署非營利性合同的權利，集中到市長辦公室旗下。好處在於，有部門嚴格監督，支出更有效率和效果。「不能有六個不同的部門資助同一非營利組織。只有一份來自市府的合同，制定關鍵績效指標，不達標就沒有下一年工資。」

（分標）被質疑競選違規 「對手分散注意力手段」

前市長布朗（ Willie Brown）等人最近致信地方和州檢察長，要求調查麥法恩違規使用競選資金。他支持旨在削減市政委員會的D法案。該法案已從莫里茨（Michael Moritz）等富豪籌集數百萬。金山規定個人向候選人捐贈的競選捐款不超500元，但限制不適用於法案。反對者指責他用為法案廣告造勢的資金支持競選。

麥法恩說，他的競選行動合法，提出問題的人是競爭對手或其支持者，是分散注意力的手段。「他們正在失敗，無法競爭。為轉移人們對真正問題的關注。誰會成為讓金山重回正軌的市長？我是唯一一個有經驗、有背景、有遠見的人。」