紀事報：對經濟和公共安全憂慮 華裔選民轉支持川普

因為經濟和公共安全問題，一些華裔選民對民主黨幻滅，表示今年將投票給川普。（美聯社）

舊金山 居民葉安吉（Angie Yap，音譯）曾經認為，川普 擁有「最惡劣的人格」。這位在2017年支持喜萊莉‧柯林頓（Hillary Clinton）競選總統的選民，還在舊金山一場婦女遊行中，高舉「性別歧視厭女者」（a sexist misogynist）的標語抗議川普。

葉安吉說：「作為一個人，我非常反對他，我甚至不清楚他代表什麼。」

然而，八年後，葉安吉這次決定將她神聖的一票投給川普，理由是不滿民主黨對犯罪問題的因應之道、擔心通貨膨脹、反對拜登援助烏克蘭。葉安吉表示，儘管川普有人格缺陷，但他的極端民族主義立場得到了她的支持。

葉安吉表示，自己在經濟問題上持保守態度，但在社會問題上持自由態度。她說，她支持墮胎權，但認為民主黨「散播恐懼」，稱川普將頒布全國禁令。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）表示，葉安吉的改變在華裔 選民中並非獨一無二。

政策研究組織「美國亞太裔數據」（AAPI Data）9月進行的一項民調顯示，24%的華裔受訪者表示，這次選舉會投票給川普，比2020年時做的調查增加了4%。

羅耀拉馬利蒙特大學（Loyola Marymount University）助理教授陳內森（Nathan Chan，音譯）表示，要知道今年是否有較多華裔選民支持川普，可能要等到選舉開票之後。

不過，陳內森說，華裔群體顯然比較擔心民生這類的經濟問題。他說：「候選人必須證明，他們的政策如何能使華裔選民在這些核心問題上受益。」

代表共和黨競選加州第11選區聯邦眾議員的候選人樓成生（Bruce Lou）認為，美國針對亞裔的仇恨犯罪並不是受到川普反亞裔言論的影響，而是缺乏執法。他說：「民主黨似乎對解決這個問題和起訴罪犯不感興趣。」

對政府打擊犯罪和非法入境不力感到沮喪，舊金山華埠餐廳老闆謝黛西（Daisy Xie，音譯）也計畫投票給川普。她用普通話說：「到處都有歧視華人的事情，只是人們會不會說出來而已，像賀錦麗就不會大聲說出來。我會投票給川普。」