台灣女子職業撞球選手江水淨 11/8與灣區球迷見面

台灣擁有145萬YouTube粉絲的女子職業撞球選手江水淨將於11月8日下午1時至5時，在密爾必達Jimmy’s Billiards球館與灣區球迷見面。（主辦單位提供）

台灣擁有145萬YouTube 粉絲的女子職業撞球選手、漂亮寶貝「江江」江水淨，11月8日下午1時至5時將在南灣的密爾必達Jimmy's Billiards球館與灣區 球迷見面。

江水淨目前世界職業排名28，是台灣年輕一代最有潛力的選手之一，她10月才贏得在台灣舉辦的全國女子及青少年杯子錦標賽。

此次江水淨受到世界撞球協會（World Pool-Billiard Association，WPA）的邀請參加在波多黎各舉辦的世界錦標賽，過境金山灣區 。在2024年華運會撞球召集人、台美灣區撞球協會（Taiwanese American Billiards Association of the Bay Area）理事長楊智超的邀請協調下，特別在灣區停留，與撞球愛好者分享交流、切磋球技。