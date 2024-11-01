北加灣區迎來今年冬天第一場風暴 內華達山區可望下雪

灣區即將迎來今年冬天第一場風暴。（電視新聞截圖）

據「信使報」（Mercury News）報導，周五（11月1日）下午，北加州 海岸線上的冷鋒如期而至，今天傍晚為灣區 帶來本季第一場大範圍降雨。

舊金山（San Francisco）、柏克萊（Berkeley）和屋崙 （Oakland）將在晚上 9 點左右開始降雨，持續到午夜，聖荷西（San Jose）的降雨將持續到午夜。

以隆冬的標準來看，鋒面通過的強度並不大，但在經歷了近六個月的乾燥天氣後，天氣狀況會相對暴風雨。沿鋒面可能會有幾場傾盆大雨，陣風可達 25 英里/小時。晚間可能會有輕微的雷電，尤其是在三角洲附近。預計最強降雨將出現在夜間，但降雨量預計不會很大，最多只是小到中雨。

預計舊金山和屋崙的降雨總量約為四分之一英寸，北灣、屋崙和柏克萊山區以及聖塔克魯茲（Santa Cruz）山區的降雨量可達半英寸。南灣（包括聖荷西）的降雨量預計較小。

周五晚上，唐納隘口（Donner Pass）上的 80 號州際公路沿線預計將在晚上 8 點左右開始下小雪。內華達山脈（Sierra Nevada）峰頂沿線的降雪總量將在 3 到 9 英寸之間，太浩（Tahoe）盆地的降雪量將在 1 到 2 英寸之間。冬季天氣警告從周五下午 5 點開始生效，直至周六上午 11 點。

降水來得快，去得也快，雨雪天氣預計將在周六晚上結束。周六早上日出前，天空將很快放晴，整個北加州將迎來充足的陽光。灣區周六最高氣溫將在 60 華氏度左右，周日（3日）接近 70 華氏度。夜間最低氣溫將在 40 華氏度到 50 華氏度之間。

氣象局表示，預計周日將恢復乾燥、溫暖的天氣，離岸風（一種將內陸暖空氣吹向海岸的乾燥風）也將增強。周日該地區大部分地方的陣風預計將高達每小時 30 英里，在海拔較高的地方可能會高達每小時 40 英里。但這一狀況可能在周一（4日）之前發生變化。