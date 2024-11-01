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佛利蒙市議員華裔候選人張亞靜 競選刊物遭破壞

記者孫愛薇／阿拉米達縣即時報導
張貼在街道的張亞靜競選布條遭到惡意損毀。（受訪者提供）
張貼在街道的張亞靜競選布條遭到惡意損毀。（受訪者提供）

佛利蒙市（Fremont）第五選區唯一的華裔市議員候選人張亞靜（Yajing , Zhang），近日遭居民發現放置在戶外的競選印刷物遭到惡意破壞，有的印刷物遭到撕毀，有的則是遭到惡意塗鴉，張亞靜遭競爭候選人質疑擔任學區主席期間學區財務赤字，為此，張亞靜聲明學區財務狀況預算平衡，她同時提到，希望選舉最後階段，能以積極正面的態度競選，而非負面角度。

對於負面競選的行為，張亞靜發出公開聲明表示，自己在競選過程中多次遭到謠言攻擊，競選橫幅和標牌也遭到塗鴉、撕毀和偷竊，儘管發生諸多不公待遇，她仍專注於解決真正影響社區的問題，如治安、無家可歸者、小業主困境及學生教育等。

競選對手質疑張亞靜在擔任東灣佛利蒙聯合學區（Fremont Unified School District ,FUSD ）學委主席期間，讓學區的財務狀況產生赤字，對於這部分的指控，她同時發出澄清說明，東灣佛利蒙聯合學區的預算由五位學委共同規劃，資金主要來自州政府撥款，並基於就學人數與出勤率。

說明中並提到，疫情後，許多學區面臨入學率下降及州政府撥款減少的挑戰，有些學區已開始裁員，但東灣佛利蒙聯合學區董事會成功避免了削減必要預算的狀況， 儘管該學區遭遇預計入學人數下降，更重要的好消息是今年東灣佛利蒙聯合學區的學生數比預期提高了228人。

張亞靜提到，學區在她的領導下，東灣佛利蒙聯合學區已連續四年實現了預算平衡，無赤字，並非負面宣傳的赤字狀況。對於謠言指控與宣傳物遭損毀，張亞靜說到，「當對手選擇卑劣手段時，我依然堅持正直前行」，並相信佛利蒙市第五區需要一位具備豐富經驗和誠信的領導者擔任市議員，而非散布謠言者。

張貼在街道的張亞靜競選布條遭到惡意塗鴉。（受訪者提供）
張貼在街道的張亞靜競選布條遭到惡意塗鴉。（受訪者提供）
張亞靜遭到對手發宣傳單質疑學區財務狀況，張亞靜發出聲明稿澄清財務預算平衡，招收學...
張亞靜遭到對手發宣傳單質疑學區財務狀況，張亞靜發出聲明稿澄清財務預算平衡，招收學生數上升。（記者孫愛薇／攝影）

學區 預算 疫情

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