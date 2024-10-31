前國安部副部長田凱：川普加中國關稅 美國家庭年開支增4000元 不可行

賀錦麗此前到訪金山參觀小企業。（記者劉先進╱攝影）

前華裔 國土安全部副部長田凱(John K. Tien)接受世報專訪時說，雖然賀錦麗 和川普 都提及收關稅，但賀錦麗會用聰明理智的方法進行。而川普針對中國所有商品徵收關稅，為取悅「MGGA」支持者，將導致美國普通家庭每年增加約4000元的開銷，從經濟上不可行。希望華裔選民做出研究，投出關鍵一票。

田凱經歷豐富，有從軍和商界經驗。年輕時就讀西點軍校，當選為校學生會史上首位亞裔會長。在軍隊服役24年，三次在伊拉克作戰。曾在歐巴馬和布希政府擔任國家安全委員會阿富汗、巴基斯坦事務或伊拉克事務主管，在克林頓政府任美國貿易代表辦公室白宮研究員。他還做過花旗集團常務董事，也是首個成為國土安全部副部長的亞裔。

田凱表示，川普利用人們對生活中發生的一切的內心不滿。如通貨膨脹對大部分地區造成嚴重影響，波及每個人，「我們能怪誰呢？要怪左翼自由主義者，怪受過大學教育的人。責怪非裔、棕色人種、黃種人等有色人種」。

前華裔國土安全部副部長田凱說，川普希望的征收關稅，將導致美國普通家庭每年增加約4000元的開銷，從經濟上不可行。（取自國土安全部官網）

他說，賀錦麗和川普都提及徵收關稅，但賀錦麗會聰明的、理智的執行，結合其他措施，採用胡蘿蔔加大棒的策略，有競爭，也會聯合他國。當川普說，對中國進口的商品徵稅。他知道「MGGA」人群中有人鼓掌支持。「他說這些話。就像普通的共和黨人、民主黨人可能會在基層或初選中說這些話，但『如果』突然間你贏得選舉，不知道如何收回這些話。川普可能會說，他當初意思是，對待中國像對待經濟敵人一樣，而非競爭對手，要對所有產品徵收關稅。」

田凱認為，此舉將導致美國普通家庭每年增加約4000元的開銷。「這不是美國目前所需要的。我們需要一個有思想、有準備、能夠以聰明有效的方式領導國家的人。這就是副總統賀錦麗。」

田凱說，賀錦麗提及的未來計畫有兩點讓他印象深刻。首先，讓住房更加實惠，並著眼於市場的投資，與不同的地產公司、建築商和承包商合作。其次，她想通過稅收政策幫助美國中產階級。希望從億萬富翁那裏獲得徵稅，讓他們真正承擔起自己應盡的責任。川普希望的事情恰相反。他只有一個計畫概念，沒有任何政策支撐。「他並不是一個聰明的人。即使他聰明，也不會表現出來。他總是語無倫次，聲稱擅長『編織』（weave）。這不是編織，而是癡呆，因為溝通的方式並不有效。」

田凱認為，在國際事務方面，賀錦麗與普亭、習近平對抗。而川普會在以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）身上三倍下注。「他不在乎中東和加沙，他喜歡像尼坦雅胡這樣的強者。」

田凱說，川普疫情中有關功夫病毒的言論，引發仇亞事件飆升。疫情來自於中國某個地方，這是事實，川普話語本可打住，開始尋找瞄準一部分人，像希特勒在二戰期對準猶太人一樣。但他不在乎對這些人有何影響。因為要找一個替罪羊。二戰中，希特勒將猶太人關進集中營。羅斯福也授權對準日裔（關進拘留營）。川普的前移民顧問米勒（Stephen Miller）想重新啟用20世紀20年代和30年代的安全法案。

「川普不在乎我們是華裔，不在乎我上過西點軍校，以班級第一名的成績畢業，是世界學者，曾任國土安全部副部長，參加過三次戰鬥。他只在乎我和他長得不像。如果川普再次當選，華裔就會遭遇這樣的命運，再次被當成替罪羊。」