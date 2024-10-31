我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國留學生吳曉磊威脅民主人士 獲美減刑已回中國

賀錦麗勝選有望? 若敗 民主黨內早已開始悄悄卸責

北加州台大校友會演講 張智北談科學與宗教

記者江碩涵／聖塔克拉拉縣即時報導
北加州台大校友會10月28日主辦網路講座，由台大特聘講座教授張智北主講「科學與宗教」。（張智北提供）
北加州台大校友會10月28日主辦網路講座，由台大特聘講座教授張智北主講「科學與宗教」。（張智北提供）

加州台大校友會10月28日主辦網路講座，由台大特聘講座教授張智北主講「科學與宗教」。他從今年諾貝爾物理獎頒給了AI專家而非物理學家講起，提到獲獎的AI教父Hinton為了不願看見由國防部資助他的研究被用在戰場，離開美國赴加拿大，今年又為了能警惕AI進步會威脅人類，從谷歌辭職。AI已引起各界關心倫理和道德，很多人也開始反思被覺醒運動輕視的宗教，在道德挑戰的角色。

張智北說，死刑存廢議題，和上帝為什麼讓人間有邪惡，關鍵都是人類自由意志。唯物論者因為科學定律決定論，宇宙大爆炸就已經決定一切，傳統教義說上帝全知，人類如何有自由意志？

為了尋求啟示，他介紹混沌理論，並解釋三體運動和蝴蝶效應的不同，前者是能量守衡，看似規則有序的循環會忽然崩塌，適合用在股票崩盤、疫情和大戰爆發等研究；蝴蝶效應則因為大氣內有摩擦消耗，雖然因為初始條件不可能絕對精確而無法預測空氣運動，但運動軌跡還是會被吸引在有限的範圍內。蝴蝶效應讓天氣過了兩、三周就無法預測，但不會影響因為季節日射或是溫室氣體造成的氣候變化。

張智北用前者比喻人類自由意志，後者比喻上帝主權。有趣的是，在同是無神論者之間，哲學大師Dennett也動用了混沌理論來反駁史丹佛教授Sapolsky的強決定論。

張智北說，科學主義和保守宗教在相互辯論中都犯了錯誤。前者如羅素說過，只有科學才能發現真理。但這是一句哲學的話，不是科學，所以如果是對的，它就是錯的。大爆炸理論的發明人是比利時神父Lemaître。很多無神論科學家不喜歡他的理論，認為給有神論加了分，為此教宗特別召見Lemaître要授獎給他，可是他告訴教宗說，他的理論是科學，不是神學。張智北還說，每個正派宗教的高層都有智慧崇高的有道高僧，例如教宗方濟各在支持進化論時說過，「上帝不是一個揮舞魔棒的魔術師」。

結論時，張智北引用了伽利略一句名言：「上帝既然給了我們感官和頭腦來發掘和研究大自然的運作，為什麼祂還要塞給我們一個小抄，把答案夾在聖經裡？」更多演講內容可上網看影片，網址：https://youtu.be/WOVUwZc1f4o

AI 教宗 加州

上一則

專訪／競選連任市長 布里德：不能用錢「收買」金山

延伸閱讀

穩定長存 北京能圓教宗願望？

穩定長存 北京能圓教宗願望？
不給糖就搗蛋 僑教中心萬聖節同樂

不給糖就搗蛋 僑教中心萬聖節同樂
北加州北一女校友會儀隊 精進槍法演出 重回高中回憶

北加州北一女校友會儀隊 精進槍法演出 重回高中回憶
慈濟北加州年度慈善募款音樂會10月27日在紅木城的Fox劇院舉行

慈濟北加州年度慈善募款音樂會10月27日在紅木城的Fox劇院舉行
美食加美酒 北加州這一小鎮摘下全美桂冠

美食加美酒 北加州這一小鎮摘下全美桂冠

熱門新聞

英特爾透露將從11月15日起在聖塔克拉拉裁員516人。（電視新聞截圖）

北加裁員300多人後不到1周 英特爾又將裁灣區總部516人

2024-10-29 13:36
東灣聯合市警方尋找失蹤95歲婦人，卻意外在老婦人住家發現一具木乃伊化男屍。（取自臉書）

尋找加州失蹤老婦 驚見她家馬桶坐著半木乃伊男屍

2024-10-24 12:51
台灣警政署駐洛杉磯台北經濟文化辦事處聯絡官楊力靜，提醒留學生提高警惕，防範各類防不勝防的詐騙行為。(記者楊青╱攝影)

捲入「中國公安」騙局 6旬移民婦被騙200萬

2024-10-29 02:19
以加勒比海盜船為主題的布置，屋主穿著海盜服，以七彩大砲煙圈襲擊來觀看的民眾。（廖嘉怡提供）

加州南灣萬聖節屋布置 這3間民宅有故事、有創意必看

2024-10-29 14:27
聯邦調查局破獲加州與附近地區大型ATM竊盜集團案件。(圖截取自電視畫面)

FBI破獲ATM竊盜集團 10匪從好萊塢偷到西雅圖

2024-10-26 02:20
去年萬聖節不到下午3時，巴洛阿圖名人街已經湧現人潮，廖嘉怡建議提早抵達。（廖嘉怡提供）

到梅姨家挑玩偶 巴洛阿圖名人街湧「討糖」人潮

2024-10-29 02:15

超人氣

更多 >
去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊

去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊
38歲華男行刑式槍殺妻與同桌男 庭審曝內幕

38歲華男行刑式槍殺妻與同桌男 庭審曝內幕
江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了

江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了
緬甸蟒張大嘴吞下成年鹿 生物學家首次目擊震驚大叫

緬甸蟒張大嘴吞下成年鹿 生物學家首次目擊震驚大叫
「通往白宮的鑰匙」遭批武斷 神預測9屆總統大選專家仍看好賀錦麗當選

「通往白宮的鑰匙」遭批武斷 神預測9屆總統大選專家仍看好賀錦麗當選