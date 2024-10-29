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金山華埠新亞洲酒樓 改建可負擔住房獲新進展

記者李怡╱舊金山即時報導
新亞洲酒樓將改建為15層樓可負擔性住房獲新進展。（記者李怡╱攝影）
新亞洲酒樓將改建為15層樓可負擔性住房獲新進展。（記者李怡╱攝影）

舊金山華埠期待已久的可負擔住宅摩天大樓項目，本周在市議會一致通過。項目能否最終實現，還要取決於11月選票中的G提案。若G提案通過，加上其他行政障礙清除，該項目最快三年後可動工。

第三區市議員佩斯金（Aaron Peskin）、市議員候選人黎慧心（Sharon Lai）與華協中心主任楊重賢29日在新亞洲酒店門前召開記者會，宣布「新亞洲長者住房項目計畫」，並呼籲民眾支持G提案。

新亞洲長者住房項目計畫將在華埠新亞洲超市現址拆除並重建一座15層、175個單位的大樓，主要為低收入長者提供可負擔住房。

楊重賢表示，華埠長者一直是社區中最脆弱的居民群體之一。大樓底層還將設有點心餐廳及宴會廳，滿足社區對於餐飲和聚會空間的需求。新亞洲長者住房位於太平洋大道772號和相鄰的758號。法案通過後這裡將被畫為特殊用途區，允許大樓超越華埠分區法所限制的65呎高度，達到155呎。

這項開發計畫由已故的社區領袖白蘭（Rose Pak）和前市長李孟賢（Ed Lee）在2015年發起，兩位領袖已相繼辭世，但他們的願景透過這項目得以延續。社區和城市領袖將此項目視為華埠20年來最重要的發展之一。

佩斯金表示，這項進展得來不易，並強調是多年來眾多團體合作的成果。他說，這不僅僅需要一個社區的力量，而是多個社區多年來的共同努力，才能將這項目推動到今天。

然而，儘管進展顯著，該項目仍面臨多個行政挑戰。專案負責人最擔心的就是在11月選票中的G提案，若獲得選民通過，將撥出數百萬元設立專項資金，為低收入居民（包括長者）提供租金補貼。若未能通過，大多數華埠長者可能無法負擔新大樓的租金。

根據美國人口普查局的數據，2022年華埠約三分之一的居民生活在貧困線以下，而其中約60%為長者。專案負責人韓柏堯表示，如租金無法負擔，建一棟樓就沒有意義。華埠目前的可負擔住房多為單間居住酒店，空間狹小且設施老舊。而新大樓將全部為一室一廳或開放式公寓單位。

第三區市議員候選人及都市規畫師黎慧心表示，通過 G 提案極其重要。這樣才能為該項目提供運營資金，確保大樓建成後能正常運營。這將是華埠自2005年以來的首座可負擔住房大樓。

此外，項目倡導者強調宴會廳對華埠的重要性。華埠曾有五家有宴會功能的酒樓，如今僅剩一家康年餐廳。

若G提案通過，接下來的步驟包括最終設計方案的確定，並爭取市、州和聯邦的資金支持。項目負責人指出，項目總成本目前尚不明確，但若一切順利，有望在2027年2月破土動工。

新亞洲酒樓將改建為15層樓可負擔性住房獲新進展。（記者李怡╱攝影）
新亞洲酒樓將改建為15層樓可負擔性住房獲新進展。（記者李怡╱攝影）
新亞洲酒樓將改建為15層樓可負擔性住房獲新進展。（記者李怡/攝影）
新亞洲酒樓將改建為15層樓可負擔性住房獲新進展。（記者李怡/攝影）

華埠 低收入 租金

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