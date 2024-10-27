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現任舊金山華裔市議員陳詩敏：有選民背書 相信能勝選

記者劉先進╱舊金山即時報導
競選連任的金山唯一現任華裔市議員陳詩敏說，自己有社區和選民背書，相信能贏。（記者劉先進╱攝影）
競選連任的金山唯一現任華裔市議員陳詩敏說，自己有社區和選民背書，相信能贏。（記者劉先進╱攝影）

競選連任的金山唯一現任華裔市議員陳詩敏（Connie Chan）接受本報專訪時表示， 雖然選區有調整，將海崖（Sea Cliff）富人區畫入，雖然最大競爭對手邁珍(Marjan Philhour)獲得富人支持和舊金山紀事報的背書，但她不懼挑戰，「我有社區和選民背書，相信能贏。」她還直言邁珍攻擊自己為安全惡化負責的競選策略，是「謊話連篇，毫無事實根據。」

第一選區市議員的爭奪異常激烈，作為進步派旗手，陳詩敏的最強勁對手是中間派候選人邁珍。後者有市長支持，且獲得金山民主黨中央委員會背書。兩人可謂「狹路相逢」，在2020年選舉中，陳詩敏僅以125票的微弱劣勢勝出。

邁珍無論是競選官網、廣告，還是面對本報專訪，均攻擊陳詩敏「撤除」(dismantle)金山警局的言論，認為她要為犯罪飆升負責。

陳詩敏說，這些是無稽之談的「大話、假話」。當時她所指的是「撤除警局的種族主義」。且身為市議員，監督警局的作為，並不意味著解散警局。早在2020年，聯邦和州司法部建議警局做出272項改革措施。在她2021年上任時，警局沒有完成的改革措施，還有94條。

陳詩敏細數上任來支持警局的規定，身為經濟預算委員會主席，支持增加警局預算，從2020年到如今，預算增加1.53億，下一年警局預算為8.2億多，她還投票支持增加警員薪水10%，每年設置四期警察學院和招聘獎金。要求增加退休大使巡邏和街頭警察小組，以維護安全。「過去四年，警方的數據顯示，列治文區的罪案不斷下降，並未上升。」

預防罪案、與警局有合作的SF SAFE組織，最近爆出濫用資金數百萬的醜聞，且負責人面臨34項重罪指控。陳詩敏說，自己雖然在該組織服務過，但身為議員，有責任問責，所以決定解除警局和組織的合同。「市議員的職責之一，是為公共安全和警局提供資源。但也有責任監督政府部門，監督問責並不代表撤資或反對警察，不能混淆概念。」

陳詩敏說，此前和邁珍的辯論，看似兩人對某些問題反應一致，但解決方法迥異。關鍵區別在於，自己四年來腳踏實地，有所行動，而非紙上談兵。不僅大力維護公共安全，還支持小商業發展，對開業15年或30年的小商業，有不同撥款。

針對多地遭遇大規模的「美國殘疾人士法案」（ADA）訴訟，她延長合規時間，讓商戶休整。轄區數十家商戶遭違規安裝遮陽棚的投訴時，也給予寬限時間改善。有商戶因為交通局施工不能出租，她又立法，豁免其空置稅。「如果問任何一個對手，他們過去四年做了什麼？他們講不出來。」

對於邁珍獲得溫和派富人區的支持，也獲紀事報和民主黨中央委員會背書，陳詩敏坦承自己是劣勢一方，但不懼挑戰。選民和社區的背書最重要，無論民眾貧窮富裕也好，都希望安全乾淨的街道，她執掌選區的履歷說明一切，「四年前能贏，現在一樣能勝。」

對於黎慧心、陳小焱等華人女性共同參選市議員，陳詩敏說，非常欣慰看到亞裔女性在政壇的崛起，但她也呼籲華裔選民，投下關鍵一票，「我知道投票很辛苦，選民手冊300多頁，涉及多個候選人和法案，讓人眼花繚亂，但請選民擦亮眼睛，做基本的研究，投出真心為社區服務的候選人。」

競選連任的金山唯一現任華裔市議員陳詩敏說，自己有社區和選民背書，相信能贏。她還直...
競選連任的金山唯一現任華裔市議員陳詩敏說，自己有社區和選民背書，相信能贏。她還直言對手邁珍攻擊自己為安全惡化負責的競選策略，是「謊話連篇，毫無事實根據。」（記者劉先進╱攝影）

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