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羅偉在華埠競選活動 「民眾渴望 我是變革者 」

記者劉先進╱舊金山即時報導
民調領先的金山市長候選人羅偉，26日到華埠派發用於萬聖節的蠟燭。他表示，在華埠、日落區和亞太裔社區的走訪發現，民眾想要改變，渴望負責任、新的領導者，他將在11月5日帶來變革。（羅偉團隊供圖）
民調領先的金山市長候選人羅偉，26日到華埠派發用於萬聖節的蠟燭。他表示，在華埠、日落區和亞太裔社區的走訪發現，民眾想要改變，渴望負責任、新的領導者，他將在11月5日帶來變革。（羅偉團隊供圖）

民調領先的金山市長候選人、史斯特勞斯公司（Levi Strauss）繼承人羅偉（Daniel Lurie），26日到華埠派發用於萬聖節的蠟燭。他表示，在華埠、日落區和亞太裔社區的走訪發現，民眾想要改變，渴望負責任、新的領導者，「競選對手未能滿足這些要求，我們將在11月5日帶來變革。」

近期民調領先，又獲得金山紀事報的背書，羅偉選情看漲。他表示，雖然備受鼓舞，勢頭強勁，但不會掉以輕心，將全力以赴沖過終點線。25日到26日兩天，均有11個活動，比以往更加努力地爭取每一張選票。「最大的挑戰是，一天的時間不夠用。大家起早摸黑，但很開心，看到了這座城市最美好的地方。挑戰在於，我們想盡可能多地認識更多的人。」

對於市議長佩斯金有關億萬富翁試圖奪取城市控制權的指責，羅偉表示，金山的選民是美國最知情的選民，一直在研究候選人，並做出自己的決定。「我們已經非常努力地工作了13個月，走遍每個角落，舉辦了240場見面會和家庭聚會，從不認為任何事情是理所當然的，我們希望選民們投票給他們認為能為市政廳帶來變革和負責任的領導的人。」

羅偉說，在華埠和亞裔社區溝通，大家最關心的是，長者行走在街道，搭乘公交時是否安全，小企業能否放心營業。公共安全是自己的首要任務，將為警局、縣警和和911調度中心配備充足的人員，「在華埠、日落區和亞太裔社區，他們想要改變，渴望負責任、新的領導者。人們低估了我們的競選活動，市政廳內部人士低估亞裔和華人社區想要變革的願望。他們想要公共安全，想要負擔得起的房屋，好的公立學校，而我的競選對手未能滿足這些要求。我們將在11月5日大選日帶來變革。」

民調領先的金山市長候選人羅偉，26日到華埠派發用於萬聖節的蠟燭。他表示，在華埠、...
民調領先的金山市長候選人羅偉，26日到華埠派發用於萬聖節的蠟燭。他表示，在華埠、日落區和亞太裔社區的走訪發現，民眾想要改變，渴望負責任、新的領導者，他將在11月5日帶來變革。（羅偉團隊供圖）

華埠 亞裔 民調

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