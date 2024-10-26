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「鬍鬚佬 一定好 」金山數百人聚會 呼籲支持佩斯金 陳詩敏等候選人

記者劉先進╱舊金山即時報導
民調逆轉的金山市長候選人、現任市議員佩斯金（Aaron Peskin）號召多個組織和民眾，在26日舉行聚會，呼籲選民投票，支持相應的法案和候選人。（記者劉先進╱攝影）
民調逆轉的金山市長候選人、現任市議員佩斯金（Aaron Peskin）號召多個組織和民眾，在26日舉行聚會，呼籲選民投票，支持相應的法案和候選人。（記者劉先進╱攝影）

「鬍鬚佬，一定好！」伴隨著數百人齊聲學習中文，吶喊助威，民調逆轉的金山市長候選人、現任市議員佩斯金（Aaron Peskin）號召多個組織和民眾在26日舉行聚會，呼籲選民投票，支持相應的法案和候選人，「以對抗數百萬資金撐腰、有毒的超級政治行動委員會（Super PAC）的攻擊」，帶領金山前進。

多個候選人雲集，包括金山唯一現任、第一區華裔市議員陳詩敏(Connie Chan)，第三區候選人黎慧心（Sharon Lai）和麥讚明（Moe Jamil），第11區候選人陳小焱（Chyanne Chen），爭取連任的市議員潘正義(Dean Preston)，州第19區眾議員華裔候選人李志威（David Lee），競選連任的金山市立大學校董會主席王兆倫（Alan Wong）等。

陳詩敏表示，當天展示大家的團結，人民而非億萬富應該對市政府擁有發言權。 「我們的散房居民和低收入老年人會站出來。人們認為他們是被收買的，但並非如此。他們很聰明，無論颳風下雨，都會出來，會在公車站高呼口號，因為相信佩斯金是所有人的代表。」

陳詩敏隨後帶領聚會人群高喊中文口號「鬍鬚佬(佩斯金的綽號)，一定好！」點燃現場激情。

佩斯金說，每天都有更多的億萬富翁，因爭奪城市控制權而發生暴力衝突。但民主體現於投票。他強調，自己為民眾的住房權、商業發展拼搏。

 「我競選市長，同意必須擴大金山的租金控制。幾乎所有的對手要麼保持沉默，要麼反對。他們只談論豪華住房，我們談論的是可負擔房，人人有房住，為教師、護士、藝術家和音樂家爭取權益，為城市的靈魂而戰。我們談論的是所有社區和小企業的經濟復蘇，他們只談論市中心。」

佩斯金民調後來居上，與另一候選人羅偉持平第一。他說，這表明人們對團隊的訊息感到共鳴，即建設一個包容、宜居的城市，讓孩子和孫子輩能夠與他們的父母和祖父母生活在同一個社區，「我們開展紮根於社區的草根運動。其他候選人在電視上花費數百萬元。」

佩斯金向本報提及自己和華埠的特殊紐帶。10年前，當他成功當選轄區包括華埠的市議員時，在華埠淚灑當場。他25年來和華埠社區合作，投資於教育住房、公共安全，「我與中華總會館、社區組織一起努力，無論到哪裡，都知道我對華埠和亞裔社區福祉的承諾有多深。我希望成為一位不會把華人社區（的支持）視為理所當然的市長。關於華埠有很多刻板印象，認為他們不值得政府關注，我完全不同意。」

進步派市議員佩斯金和陳詩敏互相擁抱。（記者劉先進╱攝影）
進步派市議員佩斯金和陳詩敏互相擁抱。（記者劉先進╱攝影）
佩斯金（中）民調後來居上，與另一候選人羅偉持平第一。（記者劉先進╱攝影）
佩斯金（中）民調後來居上，與另一候選人羅偉持平第一。（記者劉先進╱攝影）

華埠 投票 民調

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