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灣區知名創投家朱偉人 一趟飛機旅程 鼓動陳小焱參選

記者劉先進╱舊金山即時報導
灣區知名創投家、亞太裔聯盟永久名譽主席朱偉人（中），美國華人聯盟會長薛海培（左）均稱讚陳小焱（右）的領導力。（記者劉先進╱攝影）
灣區知名創投家、亞太裔聯盟永久名譽主席朱偉人（中），美國華人聯盟會長薛海培（左）均稱讚陳小焱（右）的領導力。（記者劉先進╱攝影）

灣區知名創投家、亞太裔聯盟(API Coalition)永久名譽主席朱偉人總記得，去年11月從金山乘飛機到香港，隔壁就是金山11區市議員候選人陳小焱（Chyanne Chen）。雖然之前在別的場合認識，但這是兩人第一次正式聊天，「陳小焱關心社區，一直很關注學校等資源的公平問題。是值得信賴的候選人。」

陳小焱26日早上在舊金山Excelsior圖書館門口的投票箱，舉行鼓勵華人投票活動。特地從華盛頓趕到金山的美國華人聯盟（UCA）會長薛海培、朱偉人、欣欣教育基金會前會長袁文和不少華裔選民到場支持。

陳小焱說，去年11月乘坐飛機，購買的是經濟艙，沒想到，「世界很小」，旁邊就坐著朱偉人。他一直在看書學習，熱心公益；這麼有能力的一個人，也坐經濟艙。我總是認為，在任何地方都能做服務民眾的事情，但朱偉人鼓勵我站出來，也是我競選的原因之一。」

陳小焱現場解答選民問題，鼓勵他們投票。自己也投下一票。（記者劉先進╱攝影）
陳小焱現場解答選民問題，鼓勵他們投票。自己也投下一票。（記者劉先進╱攝影）

朱偉人說，此前在亞太裔聯盟會議上見過陳小焱。在飛機上的聊天，更加深認識。「她為工會工作，為弱勢群體爭取贏得利益，關注學區資源的分配公平問題，自己也不斷加強學習，有領導能力。」

華裔居民現場投票，支持陳小焱。（記者劉先進╱攝影）
華裔居民現場投票，支持陳小焱。（記者劉先進╱攝影）

薛海培稱讚陳小焱花費一輩子時間準備，從基層做起，在非營利機構等地歷練充分，「金山華人佔20%，全國華裔都在觀察金山大選，因為和自身利益切切相關。希望選出她這樣的人領導城市。」

11區春生堂海味參茸店東主余宏穎說，陳小焱腳踏實地，平易近人。他自己的店鋪，此前遭遇遮陽棚問題，擔心需要額外牌照，被市府罰款。陳小焱得知後積極斡旋，給出建議，成功解決問題，還經常介紹客人來光顧。

陳小焱26日早上在Excelsior圖書館門口的投票箱，舉行鼓勵華人投票活動。（...
陳小焱26日早上在Excelsior圖書館門口的投票箱，舉行鼓勵華人投票活動。（記者劉先進╱攝影）

余宏穎感動於陳小焱的真誠幫助，也義務為她助選。平常店鋪華人客人多，幾乎每次看到顧客來，都要詢問對方，是否登記選民和投票，至今已說動十幾人。有的長者從未登記選民，他就叫義工來幫忙登記。有的人十幾年前投過票，這次又重拾投票熱情。「她在11區住了20多年，熟悉本地，提出的政治綱領政治綱領很好，安全安心安康，符合華人期望。我們需要這樣一位為華裔發聲的人。」

華人 投票 華裔

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